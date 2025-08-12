Este scooter es ideal para ciudad y autopista y ofrece interesantes opciones de financiación

SYM Joyride 300i es el maxi scooter que llega al mercado argentino para ocupar el lugar del reconocido Citycom 300i, un modelo muy valorado por su confiabilidad y prestaciones. Si hablamos de la marca, es de origen taiwanés y fue fundada en 1954 bajo el nombre Sanyang Motor Co. en Hsinchu.

Con más de 70 años de trayectoria, se ha ganado un lugar en el mercado global gracias a su calidad y precios competitivos. Hoy, sus diseños y terminaciones pueden competir sin problemas con marcas japonesas y europeas.

En esta oportunidad, probamos el Joyride 300i en calles, avenidas y tramos de autopista. El resultado: un scooter versátil, ideal para uso diario y escapadas interurbanas.

Este scooter se impulsa por medio de un motor monocilíndrico refrigerado por líquido de 278,3 cc, que ofrece 25,6 caballos a 7.500 rpm y 26,2 Nm de torque a 6.750 rpm. La respuesta al acelerar desde parado es inmediata, lo que ayuda a moverse con agilidad en el tráfico. A bajas velocidades se siente liviano y fácil de maniobrar gracias a la rueda delantera de 16 pulgadas y un chasis equilibrado, que da seguridad incluso en calles irregulares o adoquinadas.

En autopista, estamos ante un scooter que mantiene cómodamente velocidades de crucero y alcanza unos 130 km/h sin esfuerzo, pudiendo llegar a 140 km/h en condiciones favorables. A partir de los 100 km/h, la aceleración es más suave. El parabrisas ofrece buena protección, aunque en viajes largos se agradecería más cobertura para las manos.

El diseño de este maxi scooter es moderno ya que posee iluminación full LED, entre otros detalles.

El scooter de SYM destaca por su buen comportamiento dinámico. La suspensión delantera es de horquilla telescópica y la trasera cuenta con amortiguadores regulables en precarga. Absorben bien las imperfecciones del asfalto, aunque en baches profundos la parte trasera puede sentirse un poco dura. Por otra parte, en curvas rápidas se muestra estable y con buen agarre, especialmente en seco.

El sistema de frenos incluye un disco delantero de 260 mm con pinza radial de 4 pistones y un disco trasero de 240 mm, ambos con ABS. La potencia de frenado es buena y transmite seguridad. No obstante, el freno trasero requiere presionar con más fuerza para lograr el mejor resultado.

En conclusión, la SYM Joyride 300i es un scooter que combina agilidad en ciudad, buen desempeño en ruta y un manejo estable.

SYM Joyride 300i SYM Joyride 300i

El diseño de este maxi scooter es moderno ya que posee iluminación full LED, entre otros detalles. Bajo el asiento hay espacio para un casco integral, pero resulta algo justo para modelos grandes. Esto puede ser incómodo para algunos usuarios, aunque se puede solucionar instalando un top-case en el portaequipajes trasero que viene de serie.

Cuál es el precio del scooter SYM Joyride 300i

En Argentina, su precio es de $9.390.000. Además, hay una financiación de hasta el 50% en 12 cuotas con crédito prendario, o hasta $3.000.000 en 12 cuotas sin interés mediante Mercado Pago. De esta forma, este scooter ofrece una destacada relación precio/calidad para los que buscan una moto confiable y versátil en el rango de los 300 cc.