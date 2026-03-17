Citroën presentó el nuevo C4: versiones, precios y equipamiento

Con el lanzamiento del nuevo Citroën C4 Híbrido , Citroën Argentina introduce su primera propuesta híbrida en el país. Fiel a su identidad, el modelo combina soluciones de diseño innovadoras con referencias a íconos históricos de la marca, generando una propuesta visual contemporánea que conecta pasado, presente y futuro.

Un ejemplo destacado de este enfoque es una silueta del segmento C, concepto Hatch y espíritu Crossover, combinada con un remate de baúl de corte abrupto y vertical. Esta arquitectura se ve reforzada por un parante C particularmente delgado, que introduce un punto de alta tensión visual en la parte trasera del vehículo y se distancia de la tendencia actual hacia superficies más voluminosas orientadas a transmitir robustez. E

n este sentido, el Citroën C4 Híbrido retoma un rasgo estilístico característico de las grandes berlinas históricas de la marca, como el CX y el C6, estableciendo una conexión visual inmediata para los conocedores del diseño Citroën .

Este cambio de diseño se acompaña de un mayor confort a bordo, con la adopción de nuevos asientos rediseñados Citroën Advanced Comfort y un cuadro de instrumentos digital que completa la pantalla táctil de 10”. Estas características se complementan con la suspensión Citroën Advanced Comfort , un generoso espacio en todas las plazas y múltiples tecnologías de asistencia a la conducción que son realmente útiles en la conducción diaria.

El Citroën Advanced Comfort es el enfoque integral de la marca orientado a maximizar el bienestar a bordo, combinando confort físico y mental en cada etapa de uso del vehículo. Este concepto se apoya en cuatro pilares principales: confort de marcha (con suspensiones especialmente calibradas y, en algunos modelos, amortiguadores con topes hidráulicos progresivos), confort de asiento (butacas con espumas de alta densidad y diseño ergonómico), confort acústico (aislamiento optimizado para reducir vibraciones y ruidos) y facilidad de uso (tecnologías intuitivas que simplifican la conducción cotidiana).

Así es el sistema de propulsión del Citroën C4

Los Citroën C4 Híbrido Plus e Híbrido Max incorporan la tecnología híbrida de 48 V de la marca, una solución eficiente y accesible que combina dinamismo, bajo consumo y una experiencia de conducción suave y silenciosa, especialmente en entornos urbanos.

Ambas versiones están impulsadas por un motor naftero turbo de 1.199 cm3, que desarrolla 136 HP a 5.500 rpm y un par máximo de 230 Nm a 1.750 rpm, asociado a un motor eléctrico que aporta 21 kW (28 HP) y 55 Nm de par, logrando una potencia combinada de 145 HP. Este sistema permite optimizar el consumo y reducir emisiones en hasta un 20%, con una gestión automática e imperceptible para el conductor.

La tecnología híbrida se alimenta de una batería de iones de litio de 48 V, con una capacidad útil de 0,432 kWh (0,890 kWh brutos), que se recarga durante las fases de desaceleración y frenado, sin necesidad de enchufes ni infraestructura adicional.

La transmisión automática ë-DCS de 6 velocidades garantiza cambios suaves y precisos, contribuyendo al confort general de marcha y a una respuesta ágil tanto en ciudad como en ruta. Gracias a esta configuración, el C4 Hibrido alcanza una velocidad máxima de 210 km/h, manteniendo un excelente equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

Citroën C4 (3) Citroën C4

Dimensiones y capacidades del Citroën C4

Pensado para el uso cotidiano y los viajes largos, el Citroën C4 ofrece un baúl de 380 litros, ampliable hasta 1.250 litros con los asientos traseros rebatidos, y una capacidad de tanque de combustible de 50 litros, que refuerza su autonomía y versatilidad.

Ambas versiones montan neumáticos 215/60 R17, que aportan confort de rodadura y estabilidad, y cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, reafirmando el compromiso de Citroën con la confiabilidad y la tranquilidad del usuario.

Precios Citroën C4 2026

El nuevo Citroën C4 sale a la venta en Pesos Argentinos e IVA incluido:

Citroën C4 PLUS: AR$ 45.900.000

Citroën C4 MAX: AR$ 59.900.000