Nuevo Citroën C3 Aircross: el SUV compacto que ofrece hasta 7 plazas

La gama 2026 del C3 Aircross se actualiza en España con el motor Firefly 1.3, buscando un equilibrio entre bajo consumo y practicidad para la familia moderna.

El Citroën C3 Aircross se posiciona en el segmento de los SUV compactos con una propuesta enfocada en la funcionalidad y la optimización del espacio. Con una extensión de 4,39 metros, este modelo logra integrar una configuración de hasta 7 plazas, manteniendo la agilidad necesaria para el tránsito urbano sin perder sus características de SUV.

Diseño interior y modularidad El habitáculo destaca por su versatilidad y el aprovechamiento de las dimensiones internas. La segunda fila de asientos ofrece niveles de espacio para rodillas y codos que se encuentran entre los más altos de su categoría. Además, cuenta con respaldos reclinables y una división 60/40 que facilita el acceso a la tercera fila a través del portón trasero.

La capacidad de carga es otro de los puntos centrales de su diseño. El estacionamiento y las maniobras se ven simplificados por su tamaño exterior, mientras que el maletero ofrece una gran flexibilidad:

Configuración de 5 plazas: 460 litros de capacidad bajo la bandeja.

Capacidad máxima: Hasta 1.600 litros con los asientos traseros plegados, generando una superficie de carga plana. Citroën C3 Aircross 7 asientos: precio y versiones actualizados Citroën C3 Aircross 7 asientos: precio y versiones actualizados Citroën Confort y tecnología a bordo Gracias a su despeje del suelo elevado, el vehículo permite un ingreso y egreso más cómodo para los pasajeros. La posición de manejo sobreelevada mejora la visibilidad y se complementa con una innovación en el tablero: el reemplazo del cuadro de instrumentos convencional por un Head-up Display. Esta tecnología proyecta los datos de conducción directamente en el campo de visión del conductor para evitar distracciones.