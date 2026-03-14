Nuevo Citroën C3 Aircross: el SUV compacto que ofrece hasta 7 plazas
La gama 2026 del C3 Aircross se actualiza en España con el motor Firefly 1.3, buscando un equilibrio entre bajo consumo y practicidad para la familia moderna.
El Citroën C3 Aircross se posiciona en el segmento de los SUV compactos con una propuesta enfocada en la funcionalidad y la optimización del espacio. Con una extensión de 4,39 metros, este modelo logra integrar una configuración de hasta 7 plazas, manteniendo la agilidad necesaria para el tránsito urbano sin perder sus características de SUV.
Diseño interior y modularidad
El habitáculo destaca por su versatilidad y el aprovechamiento de las dimensiones internas. La segunda fila de asientos ofrece niveles de espacio para rodillas y codos que se encuentran entre los más altos de su categoría. Además, cuenta con respaldos reclinables y una división 60/40 que facilita el acceso a la tercera fila a través del portón trasero.
La capacidad de carga es otro de los puntos centrales de su diseño. El estacionamiento y las maniobras se ven simplificados por su tamaño exterior, mientras que el maletero ofrece una gran flexibilidad:
Configuración de 5 plazas: 460 litros de capacidad bajo la bandeja.
Capacidad máxima: Hasta 1.600 litros con los asientos traseros plegados, generando una superficie de carga plana.
Confort y tecnología a bordo
Gracias a su despeje del suelo elevado, el vehículo permite un ingreso y egreso más cómodo para los pasajeros. La posición de manejo sobreelevada mejora la visibilidad y se complementa con una innovación en el tablero: el reemplazo del cuadro de instrumentos convencional por un Head-up Display. Esta tecnología proyecta los datos de conducción directamente en el campo de visión del conductor para evitar distracciones.
En materia de conectividad, incorpora el sistema Connect One, que brinda una serie de servicios de asistencia en carretera y llamadas de emergencia localizadas. De este modo, el Citroën C3 Aircross combina un formato compacto con soluciones de habitabilidad pensadas para las exigencias de las familias actuales.