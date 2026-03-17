Audi Sport presenta una serie limitada de 750 unidades del RS 3 con suspensión ajustable y frenos cerámicos para conmemorar cinco décadas de motores de cinco cilindros.

Audi celebra las cinco décadas de su motor más emblemático con el lanzamiento del Audi RS 3 competition limited, una edición exclusiva limitada a tan solo 750 unidades. Este modelo compacto no solo rinde homenaje a un legado que comenzó en 1976, sino que eleva las prestaciones y la exclusividad técnica a niveles de coleccionista, con entregas previstas para mediados de 2026.

Rendimiento y dinámica de alta precisión El corazón de esta edición es el motor de cinco cilindros en línea de 2.5 litros, que entrega 400 CV y un par motor de 500 Nm. Con estas cifras, el RS 3 competition limited acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 290 km/h.

Para optimizar su comportamiento en pista, Audi ha introducido mejoras estructurales inéditas:

Suspensión Coilover: Ajustable en tres vías (compresión a alta y baja velocidad, y rebote), permitiendo una personalización total del chasis.

Mayor Rigidez: Incorpora un nuevo estabilizador trasero tubular (85 N/mm) y muelles traseros reforzados para una agilidad superior en curvas.

Frenos Cerámicos: Incluidos de serie para garantizar una frenada resistente al sobrecalentamiento. Audi RS 3 competition limited: solo 750 unidades para celebrar 50 años del motor de 5 cilindros Audi RS 3 competition limited: solo 750 unidades para celebrar 50 años del motor de 5 cilindros Audi Estética exclusiva y guiños históricos Visualmente, el modelo destaca por el uso extensivo de fibra de carbono mate en el alerón delantero, carcasas de retrovisores, faldones y difusor. Las llantas de 19 pulgadas lucen un acabado en oro neodimio mate, y los faros LED matriciales proyectan una secuencia de iluminación que imita el orden de encendido de los cilindros (1-2-4-5-3).

El interior fusiona lujo y competición con asientos deportivos RS tapizados en microfibra Dinamica y cuero, detalles en blanco jengibre y una placa numerada en la consola central. Un detalle nostálgico son los indicadores digitales del Audi virtual cockpit plus, que presentan un fondo blanco en honor al icónico Audi RS2 Avant de 1994.