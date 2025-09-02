Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: debut mundial y llegada a Gran Turismo 7

El Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo se prepara para debutar ante el público en los próximos días. Este innovador concept car no solo anticipa los futuros modelos GSE, sino que también refuerza la apuesta de la marca por el segmento de los compactos y marca un hito al unir por primera vez lo digital con el mundo real.

Se cumplen 60 años de la aparición del Experimental GT en el IAA de Frankfurt, el primer concept car de un fabricante europeo, que abrió el camino a numerosos modelos visionarios como el Opel CD, Junior, Scamp, Frogster, RAK e, Monza Concept y, en tiempos más recientes, el Opel Experimental.

El Experimental GT de 1965 sorprendió con un diseño inspirado en la “forma de botella de Coca-Cola”, que impactó al público y la prensa por sus líneas deportivas y futuristas, convirtiéndose en un vehículo de producción apenas tres años después.

A lo largo de las décadas, Opel siguió explorando nuevas direcciones : el Opel CD de 1969 apostó por la tecnología y el lujo; el Junior de 1983 se centró en la eficiencia y el bajo consumo; mientras que el Scamp de 1993 anticipó características propias de los actuales SUV compactos.

En 2001, el Frogster irrumpió como un descapotable flexible con múltiples configuraciones, incorporando además un avanzado asistente digital. Años más tarde, en 2011, el Opel RAK e introdujo la visión de un eléctrico urbano accesible y juvenil, con 100 kilómetros de autonomía.

En 2013, el Monza Concept ofreció una mirada a la conectividad del futuro y a las soluciones modulares de electrificación. Más cerca en el tiempo, el Opel Experimental de 2023 presentó un diseño purista, aerodinámica avanzada y el primer emblema Blitz iluminado, tecnología que ya se trasladó a la nueva generación del Grandland.

Ahora, el Corsa GSE Vision Gran Turismo eleva esa herencia al combinar el entorno virtual con el real.

El vehículo no solo podrá apreciarse físicamente en Múnich, sino que también estará disponible en otoño dentro del simulador Gran Turismo 7, permitiendo a los usuarios conducirlo de manera digital.

Entre sus características técnicas destacan su potencia de 800 CV, un par máximo de 800 Nm, aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos y una velocidad tope de 320 km/h.