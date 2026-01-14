Realme GT 8 Pro: el nuevo teléfono gama alta llega con una batería bestial

Con el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 7000 mAh, el realme GT 8 Pro es una opción potente y personalizable para este 2026.

La marca china Realme oficialmente lanzó su nuevo modelo estrella para el mercado global. El realme GT 8 Pro ofrece un rendimiento de punta y una autonomía que deja atrás a la competencia, demostrando que se puede innovar sin descuidar el bolsillo del usuario final durante esta temporada.

El dispositivo aterriza con especificaciones que dan miedo. La pieza central es el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Este componente permite que el teléfono vuele, incluso con juegos exigentes como Fortnite en calidad "Épica" a 60 cuadros por segundo de forma estable. Según las pruebas de uso real, la eficiencia térmica está muy bien lograda, lo que evita que el equipo caliente de más cuando se le exige al máximo.

image El realme GT 8 Pro destaca por su diseño personalizable y una pantalla LTPO que llega a los 7000 nits de brillo máximo. Android Police Potencia del Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería que dura días Si hay algo que destaca en este equipo es su autonomía. El salto respecto a la generación anterior es total. El equipo trae una batería de 7000 mAh que rinde. En pruebas de uso intenso con GPS, música por streaming y la pantalla encendida, el equipo apenas bajó un 40% después de cuatro horas y media de actividad. Es un número que no se ve en otros modelos de la misma categoría.

La carga rápida también es de primer nivel. Con el cargador de 120 W que viene en la caja, podés llenar la mitad de la batería en solo 15 minutos. Además, este año sumaron carga inalámbrica de 50 W, una función que muchos usuarios pedían. El teléfono es un poco más grueso que el modelo anterior, pero se siente más ligero en la mano, lo que ayuda a que el uso diario sea cómodo a pesar de su tamaño.

image Fotografía urbana con filtros Ricoh en el realme GT 8 Pro En el apartado de cámaras, la firma decidió colaborar con la histórica marca japonesa Ricoh. Esta alianza trajo cinco filtros nuevos pensados para la fotografía callejera. El modo "Hi BW" es ideal para quienes buscan tomas en blanco y negro con mucho contraste. El sensor principal de 50 megapíxeles rinde de diez, con colores reales y un nivel de detalle que no tiene nada que envidiarle a la competencia directa.