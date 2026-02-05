Google Pixel 10A: fecha confirmada y detalles del nuevo teléfono de Google

La empresa anunció que el Google Pixel 10A debutará este 18 de febrero. El teléfono mantiene el diseño minimalista del año pasado y suma nuevos colores.

El Google Pixel 10A mantiene la línea estética de su antecesor con un módulo de cámaras que no sobresale del cuerpo.

Google sorprendió con un video en YouTube donde confirma que el nuevo Google Pixel 10A se presenta el 18 de febrero. Este lanzamiento llega antes de lo esperado para competir contra los modelos de Samsung. El equipo conserva una estética similar a la generación anterior pero mejora su potencia interna.

La decisión de la compañía marca un cambio en su estrategia habitual. Antes, estos teléfonos económicos salían a la luz durante el otoño o invierno nuestro, pero esta vez prefieren poner el dispositivo en las estanterías en pocos días. El video de adelanto muestra un color lavanda muy llamativo y confirma que la marca sigue apostando por un diseño limpio que se despega de lo que hacen otros fabricantes de teléfonos.

Diseño minimalista y los nuevos colores del Google Pixel 10A Lanzamiento del Google Pixel 10A El aspecto exterior del teléfono de Google es casi un calco del modelo 9A. La cámara trasera se mantiene plana, sin esa barra gruesa que sobresale en los modelos más caros. Para algunos usuarios, este look es demasiado sencillo, pero otros valoran que el teléfono no baile cuando se apoya sobre una mesa. Según las filtraciones de Roland Quandt, el dispositivo llegará en cuatro tonos: obsidiana, baya, niebla y lavanda.

La pantalla será de 6,3 pulgadas, un tamaño cómodo para manejar con una sola mano. A pesar de ser la opción más barata de la familia, no escatima en materiales. El video muestra terminaciones prolijas que lo hacen parecer un fierro resistente. Se espera que el sistema de cámaras incluya un sensor principal de 48 megapíxeles y un gran angular de 13 megapíxeles, una combinación que ya rindió muy bien en las versiones anteriores.

El procesador Tensor G4 y el rendimiento del nuevo equipo Una de las noticias que más ruido hace es que este modelo no compartirá el cerebro con el Pixel 10 estándar. En lugar de usar el nuevo chip G5, el fabricante optaría por una versión mejorada del Tensor G4. Este componente está optimizado para evitar que el aparato caliente cuando se le exige mucho y para que la batería de 5.100 mAh dure todo el día sin problemas.