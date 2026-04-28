Google Gemini prepara "Proactive Assistance", una función que se anticipa a las acciones del usuario

Google desarrolla una nueva herramienta para su asistente. El sistema de Google Gemini utilizará el contenido de la pantalla y las notificaciones para brindar sugerencias en tiempo real. Esta función busca transformar la interacción con el celular mediante una asistencia mucho más activa y contextual para todos los usuarios.

La función denominada "Proactive Assistance" marca un cambio en la forma en que el asistente interactúa con el dueño del equipo. Según las filtraciones publicadas por especialistas en la aplicación de Google, el software podrá ofrecer recordatorios, acciones contextuales e información útil justo en el momento necesario . El sistema no espera a que el usuario escriba un pedido, sino que observa la actividad presente para adelantarse a sus necesidades.

Esta mejora utiliza fuentes de datos variadas que incluyen el contenido visible en la pantalla y las notificaciones que recibe el dispositivo. También puede acceder a información de aplicaciones específicas como Contactos y Mensajes si el usuario otorga el permiso correspondiente. Esta evolución sigue la línea de "Personal Intelligence", una característica que la empresa lanzó para integrar datos de Gmail, YouTube y el Calendario con el fin de personalizar las respuestas de la inteligencia artificial .

El menú de configuración de esta herramienta permite activar o desactivar la función con un solo interruptor. Dentro de los ajustes, existe una sección de aplicaciones conectadas donde cada persona decide qué fuentes de datos puede consultar el asistente. Por ahora, el soporte incluye Contactos y Mensajes, pero se espera que la integración alcance pronto a otras plataformas de productividad para mejorar la gestión del tiempo diario.

Privacidad y procesamiento de datos en los teléfonos

Un punto central de este desarrollo es el manejo de la información personal. La compañía aclara que todo el procesamiento de los datos para la asistencia proactiva ocurre dentro de los propios teléfonos. La información se almacena en un entorno privado y encriptado. Google afirma que estos datos no se utilizan para el entrenamiento de modelos generales ni pasan por revisiones humanas, lo que protege la intimidad de quien utiliza el celular.

Gemini AI novedades Google suma un asistente en teléfonos de Android y recordatorios. Android Authority

La detección de esta función ocurrió dentro de la versión 17.18.22.sa.arm64 de la aplicación de Google. Aunque el sistema todavía no está disponible para el público general, las capturas de pantalla muestran una interfaz terminada y lista para su lanzamiento. El objetivo de la empresa es que los teléfonos modernos funcionen como secretarios personales capaces de ordenar la agenda sin intervención constante.

La inteligencia artificial aplicada a la proactividad representa un paso importante hacia sistemas operativos más autónomos. Los desarrolladores buscan que el asistente entienda el contexto de una conversación o de un correo electrónico para sugerir respuestas o crear eventos de forma automática. Aunque todavía no hay una fecha de salida oficial, lllegaría a los equipos compatibles en el transcurso de los próximos meses.