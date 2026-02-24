WhatsApp prepara una función histórica: cómo será la opción para programar mensajes

La plataforma de Meta trabaja en una de las funciones más pedidas por su comunidad de usuarios en todo el mundo. Según las últimas filtraciones, pronto vas a poder usar WhatsApp para programar tus envíos en Android e iOS , una herramienta que busca facilitar la comunicación diaria sin necesidad de andar instalando aplicaciones de terceros.

El portal especializado WABetaInfo descubrió esta novedad en una versión de prueba reciente dentro del sistema TestFlight . Aunque todavía no está abierta para el público general, el código ya muestra dónde va a estar ubicada esta opción. Los usuarios van a encontrar un nuevo ítem llamado " Mensajes programados " dentro del menú de información de los grupos, justo abajo de la sección donde se ven los archivos y los enlaces compartidos.

Esto soluciona un problema que muchos tenían: el olvidarse de mandar un mensaje a una hora específica. Hasta ahora, para hacer esto en un teléfono, la gente tenía que recurrir a los atajos del sistema o a programas de dudosa procedencia.

WhatsApp: La función de programar mensajes evitará que los usuarios tengan que usar aplicaciones de terceros poco seguras.

Con este cambio, la aplicación busca ponerse a la par de la competencia. Otros servicios de mensajería como Telegram o el propio iMessage de Apple ya ofrecen esta posibilidad hace rato. En Telegram, por ejemplo, podés elegir que un mensaje se mande solo cuando el otro se conecte o en una fecha fija con meses de anticipación. Todavía no se sabe si la opción de Meta va a permitir repetir envíos de forma automática, algo que serviría mucho para recordatorios semanales.

La idea es que cada persona tenga más control sobre su tiempo. Poder dejar escrito un saludo de cumpleaños a la madrugada sin tener que estar despierto es una ventaja que suma puntos en el uso diario.

Según los datos del informe, la función sigue en etapa de desarrollo, lo que significa que el equipo de ingenieros está puliendo los detalles para que el sistema no falle cuando salga a la luz de forma masiva para todos los chats.

Disponibilidad en sistemas Android e iOS

WhatsApp App Se espera que la herramienta llegue primero a las versiones de prueba antes del despliegue oficial para todo el público. Shutterstock

Aunque el hallazgo se hizo en una versión para los equipos con iOS, es un hecho que llegará también a los dispositivos que corren con el sistema de Google. La paridad de funciones entre Android e iOS es una prioridad para la empresa hace años, así que nadie se va a quedar afuera de esta actualización. Esto permite que la experiencia sea igual de fluida sin importar qué marca de celular tengas en el bolsillo.

Una vez que terminen con la etapa de diseño interno, la herramienta va a pasar a los usuarios que usan las versiones WhatsApp beta. Ellos van a ser los encargados de dar el visto bueno y reportar si encuentran algún error técnico antes del lanzamiento global. Por ahora solo queda esperar un poco más.