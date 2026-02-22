El alerta por inundaciones en Mendoza que envió Google a los teléfonos

Tras la tormenta de este sábado, ahora Google envió un alerta por inundaciones en distintos puntos de Mendoza.

La tormenta de este sábado en Mendoza generó una gran cantidad de complicaciones y una de estas fueron las inundaciones de distintas calles en el área metropolitana. Ahora, Google dio cuenta de esto y envió notificaciones a los teléfonos Android para avisar sobre la situación.

Tal como había ocurrido días atrás con el sismo, la empresa de Mountain View aprovechó la información en tiempo real que maneja para lanzar mensajes automáticos a los móviles.

Esta vez, sin embargo, llegaron algo tarde, ya que aparecieron cerca de las 13.30 del domingo, cuando las afectaciones ya se habían solucionado.

inundaciones El mensaje que llegó a los teléfonos Android Junto a esto, si se hacía click sobre el alerta aparecía una ventana de Google Maps con distintos puntos en los que se reportaban inundaciones. Específicamente, en Las Heras y el oeste de Ciudad y Godoy Cruz.

Asimismo, se adjuntaban enlaces al Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil para corroborar la información.