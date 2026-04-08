Atraparon a un dealer de drogas con casi 100 dosis de cocaína y marihuana listas para la venta en Las Heras

El sujeto realizaba una transacción en plena vía pública y fue descubierto por policías que patrullaban la zona. Cayó dosis de drogas listas para la venta.

El dealer de drogas que fue detenido la tarde del martes en Las Heras.

Un dealer de drogas fue detenido la tarde de este martes con casi 100 dosis de cocaína y marihuana en Las Heras. El sospechoso fue sorprendido mientras realizaba una transacción en la plea vía público. Pese a que intentó descartar las sustancias listas para la venta, terminó a disposición de la Justicia federal.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 18 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorría el distrito de El Plumerillo y detectó en el cruce de calles Rastreador Fournier y Olascoaga a tres sujetos en actitud sospechosa frente a un Renault 12 gris.

Los individuos, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga y uno de ellos arrojó al piso una bolsa de nailón. A los pocos metros, ese sospechoso terminó siendo interceptado por los uniformados, que lo aprehendieron e ingresaron al microcalabozo de la movilidad.

El secuestro de las drogas En ese instante, malvivientes de la zona comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, con el objetivo de evitar el traslado del sujeto. No obstante, los funcionarios recuperaron la bolsa descartada y se retiraron hacia la Comisaría 36°.

Una vez allí, se constató que el paquete contenía 78 ravioles de cocaína (34,7 gramos) y 10 envoltorios de marihuana (14,8 gramos), motivo por el que se le dio intervención a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) para realizarles el test correspondiente, mediante el cual se confirmó que se trataba de esas sustancias.