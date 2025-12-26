Qué revelaron los peritajes sobre las tomografías de la nena de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida

Angelina fue herida en la cabeza por una bala perdida. Se encuentra internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

Durante los festejos de Navidad, Angelina fue impactada en la cabeza por una bala perdida. Producto de la herida, la nena de 12 años se desplomó. En estos momentos, se encuentra internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. La Policía investiga un video que podría ser clave para identificar al tirador.

En las últimas horas, se conocieron los resultados de los peritajes a las tomografías de Angelina. Según trascendió, determinaron que el proyectil que la hirió sería de calibre 40.

El video que podría ser clave para la investigación Este viernes, se conoció un video que fue grabado cerca del lugar donde la menor fue herida. En las imágenes se observa a un nene jugando con una estrellita y en un momento se escucha un disparo.

Mirá el video que podría ser clave para identificar al tirador Bala perdida Tras escuchar la detonación, el menor giró la cabeza hacía un costado. Los investigadores creen que el disparo podría corresponder al que impactó a Angelina. El video se encuentra a disposición de la Justicia.

La terrible secuencia y el estado de salud de la menor El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la niña se encontraba junto a su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento. En ese contexto, la nena se desplomó de manera repentina mientras compartía la celebración de la Navidad.