Sin calefacción: cómo blindar la casa del frío del invierno sin prender la estufa

Con la llegada del invierno y el impacto directo de las tarifas en los servicios de luz y gas, el confort térmico se convirtió en un desafío. Optimizar los recursos existentes y aplicar técnicas de aislamiento pasivo se consolida como la alternativa para tener calefacción .

Los especialistas señalan que la regla de oro antes de poner en práctica cualquier método: la ventilación diaria sigue siendo innegociable. Renovar el aire no solo previene cuadros respiratorios por acumulación de humedad, sino que es la única barrera efectiva contra el peligro silencioso del monóxido de carbono.

La mayor pérdida de energía en una vivienda ocurre por el sutil pero constante ingreso de ráfagas. El primer objetivo debe ser blindar los puntos críticos. Para eso hay que revisar los burletes de puertas y ventanas y las grietas en los marcos. Tapar esas hendiduras con soluciones caseras o elementos textiles es una inversión casi nula con un impacto inmediato.

La decoración del hogar puede jugar a favor de la termodinámica si se eligen los materiales adecuados . Colocar cortinas pesadas con telas de gran grosor en ventanales y puertas que dan al exterior actúa como un muro de contención contra el frío que transmite el vidrio.

En tanto, el suelo es uno de los principales disipadores de calor. Cubrir las superficies frías con alfombras gruesas interrumpe la transferencia térmica hacia los cimientos, manteniendo los pies cálidos.

Por otro lado, la energía solar es el sistema de calefacción más ecológico y, sobre todo, gratuito. La clave está en gestionar las persianas con el reloj en la mano. Se aconseja abrir de par en par cortinas y persianas en las habitaciones donde impacte el sol directo para que actúen como radiadores naturales.

Aunque parece una obviedad, el hábito de regular la temperatura ambiental a base de ropa abrigada y mantas dentro de la casa quedó relegado en los últimos años debido al uso intensivo de la calefacción central. Retomar esta costumbre no solo reduce drásticamente la demanda energética de la vivienda, sino que permite afrontar el invierno bajo un modelo mucho más sustentable, eficiente y adaptado a la realidad económica actual.