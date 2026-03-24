El mapa del consumo eléctrico: cómo varían los gastos del hogar según la estación

La factura de la luz en el hogar cambia según la estación del año. Entender cómo cambia el comportamiento de los electrodomésticos entre el verano y el invierno es una herramienta poderosa para el ahorro energético y para reducir la huella ambiental.

En verano , cuando la temperatura sube, el sistema eléctrico enfrenta un gran desafío. El protagonista es el aire acondicionado que representa a veces el mayor porcentaje del gasto mensual. Mantener el equipo entre 24 y 26 grados es el equilibrio justo entre el confort y el ahorro. Un grado menos dispara el consumo un 8%.

P or su parte, los ventiladores no bajan la temperatura, pero mueven el aire , permitiendo que el aire acondicionado trabaje menos. Con el calor extremo el motor de la heladera trabaja el doble. Es importante verificar los burletes y evitar introducir elementos calientes para que el equipo no haga un esfuerzo innecesario.

Mientras que en los meses fríos, el foco se traslada de la refrigeración a la calefacción eléctrica . Radiadores y bombas de calor son los principales consumidores de energía. La temperatura ideal para áreas comunes ronda entre los 19 y los 21 grados. El uso de termostatos programables es clave para no calefaccionar ambientes vacíos.

Al haber menos horas de sol las luces están encendidas más tiempo. La transición hacia la tecnología LED no es una opción, sino una necesidad de ahorro.

Gemini_Generated_Image_9i78ty9i78ty9i78 Consejos para reducir el consumo eléctrico. Fuente: IA Gemini.

Por otro lado, ante la dificultad de secar la ropa al aire libre la secadora se transforma en una aliada indispensable. Para que no gaste mucho es importante realizar un centrifugado previo en la lavadora.

Recomendaciones de ahorro

En el caso del aire acondicionado se aconseja limpiar los filtros cada dos semanas en verano y usar el modo Eco. Mientras que la heladera debe alejarse de fuentes de calor y hay que limpiar el condensador.

Mientras que para la calefacción eléctrica hay que mejorar el aislamiento de aberturas (burletes) y con el uso de la secadora se aconseja limpiar el filtro de pelusas tras cada ciclo.

Para entender mejor, un electrodoméstico con mantenimiento deficiente consume hasta un 20% más de lo habitual.