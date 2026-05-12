Los amuletos que Aries, Leo y Sagitario necesitan en mayo para proteger su energía

Los signos de fuego sentirán emociones intensas, más movimiento y energía. Aries , Leo y Sagitario tendrán semanas cargadas de decisiones y deseos de avanzar. Por esa razón, recomiendan usar ciertos amuletos para cuidar el equilibrio personal, alejar malas energías y mantener la confianza durante este mes.

Aries arrancará mayo con mucha intensidad. La paciencia será corta y habrá cansancio frente a personas o situaciones repetidas. E ste signo sentirá ganas de reaccionar rápido y decir todo lo que piensa. Por eso, varios especialistas en astrología recomiendan usar una pulsera roja.

El color rojo se relaciona con protección, fuerza y seguridad personal. También ayuda a mantener el enfoque cuando las emociones se desordenan. Para Aries, este amuleto funciona como una forma de cuidar la energía y evitar conflictos innecesarios durante el mes.

Leo vivirá semanas de mucha exposición. Habrá más atención, más miradas y personas pendientes de cada movimiento. Aunque Leo disfruta ser el centro de atención, tanta energía externa también genera desgaste emocional y tensión.

En este caso, el amuleto recomendado es el ojo turco. Muchas personas lo usan para protegerse de la envidia, las malas intenciones y las energías pesadas. Para Leo, será un objeto importante durante mayo, sobre todo en reuniones, trabajo y redes sociales.

signos2

Sagitario tendrá ganas de moverse, viajar y buscar nuevas experiencias. Este signo sentirá una fuerte necesidad de libertad y emoción. También aparecerán nuevas ideas y oportunidades que despertarán entusiasmo.

El amuleto ideal para Sagitario será un anillo dorado. El color dorado se asocia con expansión, confianza y energía positiva. Llevar este accesorio durante mayo ayudará a fortalecer la seguridad personal y atraer momentos positivos.