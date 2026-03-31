El beneficio de PAMI que pocos conocen: audífonos gratuitos para afiliados con problemas auditivos

PAMI lanzó un nuevo programa para que los afiliados con problemas auditivos puedan acceder a audífonos gratuitos de forma más simple y rápida. Se trata del "Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia" que incorpora un circuito para facilitar los trámites administrativos y reducir los tiempos de espera.

Con esta nueva cobertura, los afiliados pueden escoger especialista en otorrinolaringología y centro auditivo donde hacerlos de forma rápida y ágil en todo el país.

La cobertura incluye audífonos para uno o ambos oídos según la indicación del especialista, una calibración al primer mes y a los 6 y 12 meses, garantía del equipo por un año y cambio de molde dentro de los tres meses desde la entrega en caso de defectos de fabricación.

El trámite comienza con el médico de cabecera. Si identifica un problema auditivo, emite una Orden Médica Electrónica para una consulta con un especialista en otorrinolaringología. Las órdenes tienen una vigencia de 90 días desde su emisión.

En el segundo paso, el especialista en otorrinolaringología realiza los estudios de diagnóstico correspondientes y emite una nueva Orden Médica Electrónica para confeccionar los audífonos de forma directa, sin necesidad de trámites adicionales.

El tercer paso es elegir el centro auditivo de la cartilla de PAMI donde se van a confeccionar los audífonos. La cartilla se puede consultar desde la app de PAMI o en pami.org.ar/cartilla.

PAMI ofrece a sus afiliados audífonos en caso de ser necesarios. Foto: Freepik Los afiliados de PAMI pueden elegir libremente al especialista en otorrinolaringología y el centro auditivo de su preferencia. Foto: Archivo

Qué documentación se necesita

Documento Nacional de Identidad.

Orden médica electrónica de otorrinolaringólogo/a del Sistema PAMI indicando la necesidad de audífono.

Audiometría realizada por especialista del Sistema PAMI o particular (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).

Logoaudiometría realizada por especialista del Sistema PAMI o particular (original y fotocopia con fecha no mayor a 6 meses, con sello y firma de el/la profesional).

Qué cambió con el nuevo programa de PAMI

La principal novedad es la libertad de elección: el afiliado puede elegir tanto al especialista en otorrinolaringología como el centro auditivo de su preferencia dentro de la cartilla. Además, los especialistas solicitan los audífonos de forma directa, lo que elimina los intermediarios y agiliza todo el proceso.