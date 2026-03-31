Plazo fijo: las tasas del martes 31 de marzo, banco por banco

El mes de marzo cierra con una tendencia marcada a baja en las tasas de plazo fijo . La tasa nominal anual promedio entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos se ubica en torno al 22%, muy por debajo de los niveles de principios de mes y cada vez más lejos de la inflación mensual.

A pesar de la caída de tasas , el plazo fijo sigue siendo uno de los métodos de ahorro más elegidos por los argentinos. Su principal atractivo es la previsibilidad: el ahorrista sabe de antemano cuánto va a ganar, no hay riesgo de perder el capital invertido y el trámite es simple y accesible para cualquier perfil.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro lidera con el 24%, seguido por Banco Provincia con el 23%. ICBC ofrece el 22,5%, mientras que Banco Nación y Santander se ubican en el 22%. Galicia, BBVA y Credicoop ofrecen el 21% y Banco Ciudad cierra la tabla con el 20%.

Entre los bancos más pequeños y otras entidades financieras se pueden encontrar tasas más competitivas. Crédito Regional y REBA lideran con el 29%, seguidos por Banco Meridian con el 28,5%, Banco VOII con el 28% y Banco CMF con el 27,5%.

Con la tasa más alta del mercado del 29%, Crédito Regional y REBA generan sobre $1.000.000 a 30 días una ganancia de $23.835,62, con un total de $1.023.835,62. Banco Meridian con el 28,5% deja una ganancia de $23.424,66 y un total de $1.023.424,66.

Banco Macro, el mejor pagador entre los grandes bancos con el 24%, genera $19.726,03 de intereses y un total de $1.019.726,03. Banco Nación con el 22% deja una ganancia de $18.082,19 y un total de $1.018.082,19 y Banco Ciudad, con la tasa más baja de los grandes bancos del 20%, genera apenas $16.438,36 de intereses y un total de $1.016.438,36.

La diferencia entre colocar $1.000.000 en Crédito Regional y en Banco Ciudad es de más de $7.300 en un solo mes sobre la misma inversión.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock La diferencia entre tasas impacta directamente en los ahorristas. Foto: Shutterstock

Un cierre de mes para analizar

Con las tasas en caída sostenida durante todo marzo y una inflación que se mantiene por encima del rendimiento de los grandes bancos, el plazo fijo tradicional sigue perdiendo atractivo como herramienta de ahorro real. Quienes buscan proteger el poder adquisitivo de sus ahorros tienen cada vez más razones para explorar alternativas como el plazo fijo UVA o los bancos de menor volumen que todavía ofrecen tasas más competitivas.