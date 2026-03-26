CUD 2026: quiénes no tienen que renovarlo y quiénes sí

Los CUD con vencimiento original en 2025 tienen una prórroga automática de un año y mantienen validez legal sin necesidad de realizar ningún trámite.

La app Mi Argentina permite verificar el estado del CUD, su fecha de vencimiento y acceder a la versión digital del certificado sin ir a una sucursal. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento que habilita el acceso a beneficios de salud, transporte, educación y asignaciones sociales en Argentina. Desde 2024, la normativa establece criterios claros sobre quiénes pueden obtenerlo sin fecha de vencimiento y quiénes deben renovarlo periódicamente.

Durante el 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) determinó que el CUD se expida con o sin vencimiento según el perfil de cada titular. Las personas que ya tengan dos renovaciones previas sin cambios, personas mayores de 60 años con una condición estable por más de cinco años y quienes dependan de equipamiento permanente para preservar funciones vitales quedan exceptuados de renovarlo. En estos casos, el certificado incluye la leyenda "Sin Vencimiento conforme a la Ley 27.711".

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo La Resolución 1654/2024 reemplazó la normativa anterior y estableció por primera vez criterios concretos para determinar quiénes obtienen el CUD sin vencimiento. Foto: Archivo Quiénes sí deben renovar el CUD en 2026 Las personas que queden afuera de este criterio deben renovar su certificado. Para hacerlo, se requiere un certificado médico con antigüedad menor a seis meses, estudios complementarios que respalden el diagnóstico, DNI vigente y la planilla de solicitud correspondiente al tipo de discapacidad.

Sin embargo, el Gobierno también ratificó una prórroga automática de un año para todos los certificados cuyo vencimiento original estaba programado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que esos CUD tienen validez legal extendida sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.