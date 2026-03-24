Perdiste el CUD: cómo recuperar el documento y acceder a la versión digital desde el celular

Perder el CUD físico no implica perder los beneficios. El documento tiene versión digital con el mismo valor legal y se puede obtener desde la app Mi Argentina.

El CUD digital tiene el mismo valor legal que el físico y se puede acceder a él desde la app Mi Argentina. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad( CUD) es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad y permite acceder a derechos integrales que brinda el Estado, como cobertura de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares, Símbolo Internacional de Acceso y exención de pagos. Perderlo no implica perder esos beneficios: existe una versión digital con el mismo valor legal que el documento físico.

El CUD digital: qué es y para qué sirve Quienes pierdan el CUD físico pueden acceder a la versión digital a través de la app Mi Argentina. Este formato tiene exactamente el mismo valor que el documento en papel y puede presentarse en obras sociales, usarse para viajar en medios de transporte y utilizarse en cualquier trámite donde se requiera el certificado. El CUD digital se genera automáticamente para personas mayores de 13 años que ya cuenten con el certificado y tengan su identidad validada en la plataforma. Para acceder al CUD digital de un hijo o hija menor, el padre o la madre debe asociarlo a su propia cuenta de Mi Argentina.

CUD El CUD digital se genera automáticamente para personas mayores de 13 años que tengan su identidad validada en Mi Argentina. Foto: Archivo Cómo crear una cuenta en Mi Argentina paso a paso Para acceder al CUD digital primero hay que tener una cuenta activa en Mi Argentina. El registro se hace desde la app, disponible en Play Store y App Store, o desde el sitio id.argentina.gob.ar/registro. Los pasos son los siguientes: seleccionar Crear cuenta, ingresar el número de CUIL, un correo electrónico personal y crear una contraseña de al menos 8 caracteres. Luego hay que validar la identidad escaneando el código de barras del DNI con la cámara del celular o completando el formulario de forma manual. Finalmente se recibirá un correo de activación con un enlace para confirmar la cuenta.

Para acceder a documentos oficiales como el CUD digital se recomienda completar la validación biométrica dentro de la app seleccionando la opción Validar identidad.