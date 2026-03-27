Tras la fuerte suba de la nafta, Banco Nación activa una jugosa promoción en estaciones de servicio

Llenar el tanque volvió a convertirse en un gasto cada vez más pesado para miles de argentinos, justo en un contexto de nuevos aumentos en los combustibles. En medio de ese escenario, Banco Nación puso en marcha una promoción que busca dar un alivio, al menos parcial, a quienes cargan nafta en estaciones de servicio adheridas.

La promoción ofrece un 20% de reintegro en cargas de combustible realizadas en estaciones participantes. El beneficio está disponible únicamente los viernes y se mantendrá vigente hasta el 31 de mayo de 2026. El límite mensual es de $10.000 por cliente, contabilizado por CUIT, por lo que quienes utilicen más de una tarjeta igual quedarán alcanzados por ese mismo techo.

La medida aparece en un momento sensible para el bolsillo. Después de la reciente suba de la nafta, cualquier descuento gana relevancia, sobre todo para quienes usan el auto todos los días o dependen del vehículo para trabajar. En ese marco, la promoción de Banco Nación apunta a reducir parte del impacto , aunque no se aplica de manera automática ni para todos los medios de pago.

El reintegro está destinado a compras hechas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación . Pero no alcanza con tener el plástico: el pago debe realizarse exclusivamente a través de MODO BNA+, escaneando el código QR de MODO y eligiendo una de las tarjetas habilitadas dentro de la app.

Ese detalle no es menor. La promoción no corre si el usuario paga con saldo en cuenta, tampoco si utiliza otras billeteras digitales ni si opera con códigos QR generados por plataformas distintas. En otras palabras, para acceder al descuento hay que cumplir con todo el circuito previsto por la entidad.

estaciones de servicio ypf nafta (5).JPG Archivo MDZ

También se aclaró que, en caso de compras realizadas con tarjetas adicionales, la persona que hizo el consumo deberá tener una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir la acreditación correspondiente. El reintegro, según informó la entidad, se depositará dentro de los 30 días posteriores a la operación.

En qué estaciones de servicio se aplica

La promoción es válida en estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion y Gulf dentro de la República Argentina. Eso amplía el universo de opciones para los usuarios, ya que incluye algunas de las marcas más extendidas del país. De todos modos, el beneficio no depende solo de la bandera, sino también de que el punto de venta esté efectivamente adherido a la campaña.

Más allá del atractivo del descuento, Banco Nación aclaró que se trata de una acción vinculada a su cartera de consumo y dejó sentado que no asume responsabilidad sobre la calidad de los productos adquiridos. En lo concreto, lo que se ofrece es una oportunidad de ahorro acotada, pero útil para quienes ya cargan combustible de manera habitual y cuentan con los medios de pago requeridos.

Con los precios de la nafta en alza, esta clase de promociones empieza a jugar un papel cada vez más visible en la economía cotidiana. No cambia el problema de fondo, pero sí puede representar un respiro para quienes necesitan cargar cada semana y buscan achicar, aunque sea un poco, el impacto en el presupuesto mensual.