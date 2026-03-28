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Semana Nación: todos los descuentos de Banco Nación y MODO este fin de semana

Banco Nación y MODO ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes y otros rubros durante el fin de semana.

MDZ Dinero

Las promociones del Banco Nación y MODO para este fin de semana.

Las promociones del Banco Nación y MODO para este fin de semana.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Durante el fin de semana, el Banco Nación junto a la billetera digital MODO impulsa una nueva edición de la “Semana Nación”, con promociones en distintos rubros, reintegros y opciones de financiación en cuotas sin interés. La propuesta incluye beneficios en supermercados, turismo, tecnología y otros rubros, además de facilidades de pago a través del marketplace Tienda BNA+.

Para acceder a los descuentos, es necesario contar con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación y pagar mediante MODO BNA+. En un contexto de promociones por tiempo limitado, la iniciativa se presenta como una oportunidad concreta para ahorrar y financiar consumos.

Fuego cruzado entre MODO y Mercado Libre. Foto: Freepik
Los descuentos de MODO y BNA para este fin de semana. Foto: Freepik

Los descuentos de MODO y BNA para este fin de semana. Foto: Freepik

Descuentos destacados de Banco Nación y MODO

Supermercados

  • 20% de reintegro en DIA, con tope de $20.000 por mes y mínimo de compra de $30.000
  • 20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 mensual en compras superiores a $100.000
  • 20% de descuento en Cooperativa Obrera, con tope de $15.000 y mínimo de $40.000

Este fin de semana es clave para aprovechar los topes mensuales en varias cadenas.

Tecnología: Samsung S26

  • Hasta 24 cuotas sin interés en el Samsung S26 en sucursales
  • Hasta 18 cuotas sin interés en Tienda BNA+ para clientes Black, Signature y Platinum

Viajes

  • 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas
  • Financiación en vuelos nacionales
  • Hasta 6 cuotas sin interés para clientes premium
  • 3 y 9 cuotas en hoteles y paquetes turísticos
  • 30% de descuento en alojamientos nacionales sin tope y financiación en cuotas

Otros beneficios

  • Neumáticos en cuotas sin interés en Pirelli y Rosmi
  • Motos en Tienda BNA+ con hasta 24 cuotas fijas durante todo el mes

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