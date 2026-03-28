Semana Nación: todos los descuentos de Banco Nación y MODO este fin de semana
Banco Nación y MODO ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes y otros rubros durante el fin de semana.
Durante el fin de semana, el Banco Nación junto a la billetera digital MODO impulsa una nueva edición de la “Semana Nación”, con promociones en distintos rubros, reintegros y opciones de financiación en cuotas sin interés. La propuesta incluye beneficios en supermercados, turismo, tecnología y otros rubros, además de facilidades de pago a través del marketplace Tienda BNA+.
Para acceder a los descuentos, es necesario contar con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación y pagar mediante MODO BNA+. En un contexto de promociones por tiempo limitado, la iniciativa se presenta como una oportunidad concreta para ahorrar y financiar consumos.
Descuentos destacados de Banco Nación y MODO
Supermercados
- 20% de reintegro en DIA, con tope de $20.000 por mes y mínimo de compra de $30.000
- 20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 mensual en compras superiores a $100.000
- 20% de descuento en Cooperativa Obrera, con tope de $15.000 y mínimo de $40.000
Este fin de semana es clave para aprovechar los topes mensuales en varias cadenas.
Tecnología: Samsung S26
- Hasta 24 cuotas sin interés en el Samsung S26 en sucursales
- Hasta 18 cuotas sin interés en Tienda BNA+ para clientes Black, Signature y Platinum
Viajes
- 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas
- Financiación en vuelos nacionales
- Hasta 6 cuotas sin interés para clientes premium
- 3 y 9 cuotas en hoteles y paquetes turísticos
- 30% de descuento en alojamientos nacionales sin tope y financiación en cuotas
Otros beneficios
- Neumáticos en cuotas sin interés en Pirelli y Rosmi
- Motos en Tienda BNA+ con hasta 24 cuotas fijas durante todo el mes