Semana Nación: todos los descuentos de Banco Nación y MODO este fin de semana

Banco Nación y MODO ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés en supermercados, viajes y otros rubros durante el fin de semana.

Las promociones del Banco Nación y MODO para este fin de semana.

Durante el fin de semana, el Banco Nación junto a la billetera digital MODO impulsa una nueva edición de la “Semana Nación”, con promociones en distintos rubros, reintegros y opciones de financiación en cuotas sin interés. La propuesta incluye beneficios en supermercados, turismo, tecnología y otros rubros, además de facilidades de pago a través del marketplace Tienda BNA+.

Para acceder a los descuentos, es necesario contar con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación y pagar mediante MODO BNA+. En un contexto de promociones por tiempo limitado, la iniciativa se presenta como una oportunidad concreta para ahorrar y financiar consumos.

Fuego cruzado entre MODO y Mercado Libre. Foto: Freepik Los descuentos de MODO y BNA para este fin de semana. Foto: Freepik Descuentos destacados de Banco Nación y MODO Supermercados

20% de reintegro en DIA, con tope de $20.000 por mes y mínimo de compra de $30.000

20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 mensual en compras superiores a $100.000

20% de descuento en Cooperativa Obrera, con tope de $15.000 y mínimo de $40.000 Este fin de semana es clave para aprovechar los topes mensuales en varias cadenas.

Tecnología: Samsung S26