Banco Nación: la tremenda promoción para comprar en 24 cuotas en la Tienda BNA+
El Banco Nación lanzó 24 cuotas sin interés por tiempo limitado para hacer compras en la Tienda BNA+.
El Banco Nación (BNA) puso en marcha una nueva promoción que busca incentivar el consumo a través de su plataforma de comercio electrónico Tienda BNA+, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de adquirir productos seleccionados en hasta 24 cuotas sin interés.
La iniciativa, válida por tiempo limitado y con vigencia puntual durante una jornada especial, permite financiar compras de diversos rubros sin costo financiero, una alternativa especialmente valorada en un contexto económico con altos índices de inflación y restricciones en el consumo.
¿Qué incluye la oferta del Banco Nación?
La promoción abarca una amplia gama de productos disponibles en Tienda BNA+, el marketplace digital del Banco Nación, entre los que se destacan:
Artículos de tecnología y movilidad: notebooks, celulares, tablets y equipos urban mobility como bicicletas y monopatines eléctricos.
Electrodomésticos y artículos para el hogar: heladeras, lavarropas, aires acondicionados y otros bienes durables.
Televisores inteligentes, sistemas de sonido y productos de climatización.
Estas opciones permiten distribuir pagos durante dos años sin intereses, facilitando la adquisición de bienes de mayor valor sin que la cuota mensual genere un recargo adicional.
La promoción es exclusiva para compras realizadas dentro de Tienda BNA+. Para acceder a las 24 cuotas sin interés, los usuarios deben:
Contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación.
Realizar la compra a través de la billetera digital BNA+, que integra de forma segura al marketplace con el sistema de pago del banco.
Hasta cuándo se puede comprar con esta promoción
Especialistas en consumo recomiendan verificar la disponibilidad y comparar precios antes de confirmar la compra, ya que los productos más demandados suelen agotarse rápidamente. Además, es aconsejable revisar el límite disponible en la tarjeta para asegurar que toda la operación pueda cubrirse bajo el plan de cuotas ofrecido.
La promoción solo estará vigente por pocos días o hasta agotar los productos destinados a esta acción. Por eso, Banco Nación instó a sus clientes a ingresar cuanto antes al portal y concretar sus compras para no perder la oportunidad de financiar bienes de consumo sin costo financiero durante dos años.