Banco Nación: la tremenda promoción para comprar en 24 cuotas en la Tienda BNA+

El Banco Nación lanzó 24 cuotas sin interés por tiempo limitado para hacer compras en la Tienda BNA+.

El Banco Nación (BNA) puso en marcha una nueva promoción que busca incentivar el consumo a través de su plataforma de comercio electrónico Tienda BNA+, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de adquirir productos seleccionados en hasta 24 cuotas sin interés.

La iniciativa, válida por tiempo limitado y con vigencia puntual durante una jornada especial, permite financiar compras de diversos rubros sin costo financiero, una alternativa especialmente valorada en un contexto económico con altos índices de inflación y restricciones en el consumo.

¿Qué incluye la oferta del Banco Nación? La promoción abarca una amplia gama de productos disponibles en Tienda BNA+, el marketplace digital del Banco Nación, entre los que se destacan:

Artículos de tecnología y movilidad: notebooks, celulares, tablets y equipos urban mobility como bicicletas y monopatines eléctricos.

Electrodomésticos y artículos para el hogar: heladeras, lavarropas, aires acondicionados y otros bienes durables.

Televisores inteligentes, sistemas de sonido y productos de climatización. Estas opciones permiten distribuir pagos durante dos años sin intereses, facilitando la adquisición de bienes de mayor valor sin que la cuota mensual genere un recargo adicional.

Tienda BNA+ está liquidando computadoras, celulares y varios elementos tecnológicos más Foto: Maximiliano Ríos/MDZ El Banco Nación y una promoción imperdible. La promoción es exclusiva para compras realizadas dentro de Tienda BNA+. Para acceder a las 24 cuotas sin interés, los usuarios deben: