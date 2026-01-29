Banco Nación abre la puerta al crédito hipotecario para monotributistas: cómo funciona y qué piden

El acceso a una vivienda vuelve a estar en el radar de muchos trabajadores independientes. En esa dirección, el Banco Nación puso en marcha un crédito hipotecario pensado para monotributistas, un universo que durante años quedó a mitad de camino entre la necesidad de financiamiento y los requisitos tradicionales del sistema.

La propuesta aparece en un momento en el que el mercado inmobiliario da señales de movimiento y la banca pública busca impulsar operaciones con herramientas más cercanas a la realidad de quienes no cobran un salario formal.

Un cambio de enfoque para evaluar ingresos La novedad no se limita a ofrecer un préstamo: también modifica la forma de analizar el perfil del solicitante. En lugar de apoyarse casi exclusivamente en la lógica del empleo en relación de dependencia, el banco prioriza la trayectoria y el cumplimiento fiscal dentro del régimen simplificado (hoy bajo la órbita de ARCA). La intención es que el historial de pagos y la continuidad de la actividad pesen más que la falta de recibo de sueldo, un punto que solía frenar a profesionales, emprendedores y pequeños prestadores de servicios.

Otro eje fuerte es la gestión online. El proceso se canaliza por la plataforma “+Hogares con BNA”, donde se puede simular la cuota, completar formularios y adjuntar documentación sin pasar por la sucursal. La digitalización apunta a recortar tiempos que antes se estiraban y, según lo informado, el banco envía una respuesta preliminar en menos de 72 horas con un monto tentativo. Con ese dato, el interesado puede avanzar con más seguridad en la búsqueda de propiedad.

El crédito hipotecario sigue despertando fuerte interés en el último tiempo y la tendencia se consolida en 2025. Foto: Shutterstock El crédito hipotecario sigue despertando fuerte interés en el último tiempo y la tendencia se consolida en 2025. Foto: Shutterstock Requisitos, plazos y condiciones del préstamo de Banco Nación Para postularse, el Banco Nación exige una antigüedad mínima de dos años dentro del Monotributo. También solicita la constancia de inscripción y los últimos seis pagos del régimen. En el frente de ingresos, el titular debe acreditar un nivel mensual igual o superior a cuatro SMVM. En muchos casos, ese umbral se vuelve más alcanzable porque el banco habilita sumar un cotitular —cónyuge o conviviente— e incluso incorporar codeudores que sean familiares directos, una alternativa que suele ser clave para familias jóvenes o trabajadores que recién consolidan su actividad.