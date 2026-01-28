Viajá+ del Banco Nación: cómo funciona el plan que reemplazaría al Previaje en 2026

El Banco Nación presentó Viajá+ para impulsar el turismo interno con créditos a tasa fija y descuentos por rubro para quienes operen con sus medios de pago.

El verano 2026 abre una nueva etapa para las políticas que buscan sostener los viajes dentro del país. Esta vez, la marca es Viajá+ y el impulsor es el Banco Nación. La diferencia con el Previaje es de concepto: no hay devolución de consumos en forma de reintegro, sino una apuesta a préstamos y promociones pensadas para clientes del BNA.

En un escenario de gasto más medido y con una estrategia oficial orientada a cuidar las cuentas públicas, el estímulo intenta llegar por la vía bancaria, con facilidades para pagar y con descuentos en consumos turísticos.

Del reintegro a la financiación El plan intenta abarcar el gasto típico de una escapada: pasajes, hospedaje y consumos en el destino. También suma rubros como comidas, propuestas recreativas y distintos servicios turísticos. La lógica es repartir el desembolso y sumar descuentos puntuales. En algunos comercios se habilitan hasta doce pagos sin interés; en otros, se activa un porcentaje de ahorro al abonar con medios del banco. La disponibilidad depende de cada prestador participante y de los términos vigentes al momento de comprar.

El corazón de Viajá+ es una línea de préstamos personales sin garantía adicional, pensada para financiar la estadía sin cargar el límite de una tarjeta. En cuanto al monto, el rango va de $250.000 a $5.000.000. La tasa se mantiene fija (TNA 28%) y los plazos disponibles son 9, 12, 15 y 18 meses. La solicitud se completa de punta a punta desde la app BNA+. Un dato operativo clave es el destino del dinero: el banco lo envía al proveedor adherido —por ejemplo, un hotel, una inmobiliaria o un balneario— para que el pago quede asociado al servicio contratado.

viaje_exterior_vacaciones_senasa_3 Esta opción del Banco Nación puede ser clave para armar las vacaciones. Promos por rubro: dónde aparecen los descuentos Además del crédito, se suman ventajas para quienes paguen con tarjetas del BNA y con MODO, la billetera digital. En alojamientos seleccionados se ofrecen doce pagos sin interés. Para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas se anuncia una rebaja del 10% sin límite y la posibilidad de dividir el saldo en seis pagos sin interés. En servicios de playa, como carpas y sombrillas, se repite un ahorro del 10% sin límite y la financiación en seis cuotas. En gastronomía aparece el circuito llamado “Camino Gastronómico”: 20% de descuento y máximo de $10.000 por ticket.