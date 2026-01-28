Viajá+ del Banco Nación: cómo funciona el plan que reemplazaría al Previaje en 2026
El Banco Nación presentó Viajá+ para impulsar el turismo interno con créditos a tasa fija y descuentos por rubro para quienes operen con sus medios de pago.
El verano 2026 abre una nueva etapa para las políticas que buscan sostener los viajes dentro del país. Esta vez, la marca es Viajá+ y el impulsor es el Banco Nación. La diferencia con el Previaje es de concepto: no hay devolución de consumos en forma de reintegro, sino una apuesta a préstamos y promociones pensadas para clientes del BNA.
En un escenario de gasto más medido y con una estrategia oficial orientada a cuidar las cuentas públicas, el estímulo intenta llegar por la vía bancaria, con facilidades para pagar y con descuentos en consumos turísticos.
Del reintegro a la financiación
El plan intenta abarcar el gasto típico de una escapada: pasajes, hospedaje y consumos en el destino. También suma rubros como comidas, propuestas recreativas y distintos servicios turísticos. La lógica es repartir el desembolso y sumar descuentos puntuales. En algunos comercios se habilitan hasta doce pagos sin interés; en otros, se activa un porcentaje de ahorro al abonar con medios del banco. La disponibilidad depende de cada prestador participante y de los términos vigentes al momento de comprar.
El corazón de Viajá+ es una línea de préstamos personales sin garantía adicional, pensada para financiar la estadía sin cargar el límite de una tarjeta. En cuanto al monto, el rango va de $250.000 a $5.000.000. La tasa se mantiene fija (TNA 28%) y los plazos disponibles son 9, 12, 15 y 18 meses. La solicitud se completa de punta a punta desde la app BNA+. Un dato operativo clave es el destino del dinero: el banco lo envía al proveedor adherido —por ejemplo, un hotel, una inmobiliaria o un balneario— para que el pago quede asociado al servicio contratado.
Promos por rubro: dónde aparecen los descuentos
Además del crédito, se suman ventajas para quienes paguen con tarjetas del BNA y con MODO, la billetera digital. En alojamientos seleccionados se ofrecen doce pagos sin interés. Para vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas se anuncia una rebaja del 10% sin límite y la posibilidad de dividir el saldo en seis pagos sin interés. En servicios de playa, como carpas y sombrillas, se repite un ahorro del 10% sin límite y la financiación en seis cuotas. En gastronomía aparece el circuito llamado “Camino Gastronómico”: 20% de descuento y máximo de $10.000 por ticket.
La lista continúa con renta de autos y servicios de agencias de viaje, con opciones de pago en seis o doce cuotas sin interés, según el prestador. Para productos regionales, la promoción marca un descuento del 20%, fija un límite de $20.000 por mes y permite hasta tres cuotas sin interés. Con esa combinación, el programa intenta acompañar el gasto desde la reserva hasta el consumo en el lugar elegido, mezclando ahorro inmediato y financiación para que el presupuesto no se concentre en un solo pago.
Antes de concretar una compra, conviene revisar qué comercios y servicios están adheridos, porque la nómina puede cambiar. El Banco Nación indica que el detalle de prestadores y condiciones se consulta en Semana Nación —el portal del programa— y también dentro de la aplicación oficial. Ahí se verifican topes, medios de pago habilitados y vigencia de cada promo. Para evitar sorpresas, vale chequear esos datos antes de reservar alojamiento o comprar pasajes, y comparar si la cuota del préstamo encaja con el ingreso mensual y el costo final del crédito. Si se usa el préstamo, conviene mirar el plazo elegido y no mezclarlo con otras deudas. Y para aprovechar descuentos, revisar si el comercio exige MODO o una tarjeta específica del BNA antes de confirmar la operación.