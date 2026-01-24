El descuento del Banco Nación para adquirir las entradas de Vendimia

El Banco Nación y Cultura de Mendoza acordaron descuentos para la compra de entradas. Para quiénes están destinadas y en qué horario.

Este sábado desde las 13 comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realizará el 7 de marzo en el teatro Frank Romero Day. Este operativo es una preventa exclusiva para para turistas extranjeros y nacionales, los cuales tienen prioridad con entradas más caras. Luego saldrán a la venta para los mendocinos.

Las entradas deben solicitarse a través la plataforma digital www.entradaweb.com.ar. Posteriormente, se canjean por una física a partir del lunes 2 de marzo y hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

En esta oportunidad, desde el Banco Nación llegaron a un acuerdo con la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y la plataforma digital Entrada Web con el objetivo de ofrecer un descuento especial para comprar tanto las entradas del Acto Central como la de la repetición.

Sin embargo, este descuento es exclusivo inicialmente para la compra de las entradas de turista, solamente para las entradas que se adquieran con tarjetas Visa BNA, este sábado desde las 17 hasta las 20, de manera excluyente.

Otro detalle a tener en cuenta es que si bien aseguraron que el descuento es del 10%, el tope de reintegro es de $3000, por lo que no se cubre ese porcentaje en ninguna de las entradas, todas superiores a los 45 mil pesos para el Acto Central y de 39 mil para la repetición.