Comienza la venta de entradas para la Vendimia: cómo comprarlas

Este sábado, a partir de las 13, se inicia el proceso de venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realizará el 7 de marzo en el teatro Frank Romero Day. En un primer momento, el operativo será para extranjeros y turistas nacionales con una preventa exclusiva y luego se extenderá a mendocinos.

De esta manera, se pondrán adquirir mediante la plataforma digital www.entradaweb.com.ar. Posteriormente, las entradas deben canjearse por una física a partir del lunes 3 al domingo y hasta el 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.

ACTO CENTRAL VENDIMIA 2025 (1).jpg Este sábado se inicia el proceso de venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Precios y ubicaciones. Marcos Garcia/MDZ Vendimia: los precios para extranjeros Malbec 70 mil pesos

Cabernet Sauvignon: 50 mil pesos

Chardonnay: 45 mil pesos

Tempranillo II, III y IV: 63 mil pesos

Tempranillo I y V: 50 mil pesos

Bonarda: 45 mil pesos Los precios para los mendocinos Malbec 42 mil pesos

Cabernet Sauvignon: 28 mil pesos

Chardonnay: 21 mil pesos

Tempranillo II, III y IV: 35 mil pesos

Tempranillo I y V: 28 mil pesos

Bonarda: 14 mil pesos Cabe aclarar que, como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. En breve se anunciará la metodología para acceder a los tickets correspondientes.

El valor de la repetición Los mendocinos podrán adquirir la entrada para la segunda noche de Vendimia, de la cual aún no se conoce quién será el o la artista invitado/a, a distintos precios segun el sector. Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.