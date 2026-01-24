Comienza la venta de entradas para la Vendimia: cómo comprarlas
Este sábado se inicia el proceso de venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Precios y ubicaciones.
Este sábado, a partir de las 13, se inicia el proceso de venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realizará el 7 de marzo en el teatro Frank Romero Day. En un primer momento, el operativo será para extranjeros y turistas nacionales con una preventa exclusiva y luego se extenderá a mendocinos.
De esta manera, se pondrán adquirir mediante la plataforma digital www.entradaweb.com.ar. Posteriormente, las entradas deben canjearse por una física a partir del lunes 3 al domingo y hasta el 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.
Te Podría Interesar
Vendimia: los precios para extranjeros
- Malbec 70 mil pesos
- Cabernet Sauvignon: 50 mil pesos
- Chardonnay: 45 mil pesos
- Tempranillo II, III y IV: 63 mil pesos
- Tempranillo I y V: 50 mil pesos
- Bonarda: 45 mil pesos
Los precios para los mendocinos
- Malbec 42 mil pesos
- Cabernet Sauvignon: 28 mil pesos
- Chardonnay: 21 mil pesos
- Tempranillo II, III y IV: 35 mil pesos
- Tempranillo I y V: 28 mil pesos
- Bonarda: 14 mil pesos
Cabe aclarar que, como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan, ya que están reservadas a personas con discapacidad. En breve se anunciará la metodología para acceder a los tickets correspondientes.
El valor de la repetición
Los mendocinos podrán adquirir la entrada para la segunda noche de Vendimia, de la cual aún no se conoce quién será el o la artista invitado/a, a distintos precios segun el sector. Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.
En tanto, los extranjeros pueden conseguirla a los siguientes precios: Malbec, $56.000; Cabernet Sauvignon, $42.000; Chardonnay, $39.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $49.000; Tempranillo 1 y 5, $42.000, y para el sector Bonarda, $39.000.