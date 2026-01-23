Banco Nación: cómo acceder a créditos hipotecarios para monotributistas

El Banco Nación (BNA) lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios dirigidos a monotributistas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia para un segmento tradicionalmente excluido de los financiamientos de largo plazo. La propuesta fue anunciada recientemente y abre una puerta clave para trabajadores independientes que no cuentan con recibo de sueldo tradicional.

La iniciativa permite financiar hasta el 75% del valor de tasación de una propiedad, con un tope que actualmente ronda las 260.000 UVAs y plazos de pago de hasta 30 años. Esta modalidad se traduce en una cuota mensual más accesible al distribuir el costo en tres décadas y ajustar el capital por UVA, un esquema que acompaña la inflación.

Requisitos y beneficios del Banco Nación Para acceder al crédito, los monotributistas deberán acreditar al menos dos años de inscripción en el régimen simplificado de AFIP (ARCA) y presentar los seis pagos más recientes del monotributo junto con la constancia de inscripción. Además, se exige demostrar ingresos mensuales equivalentes o superiores a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación. Foto: Freepik La cuota de los créditos hipotecarios del Banco Nación. Una de las principales fortalezas de este producto es la digitalización total del trámite a través de la plataforma “+Hogares con BNA”, donde los interesados pueden simular cuotas y cargar la documentación sin necesidad de asistir a una sucursal. El banco promete una respuesta tentativa en menos de 72 horas, acelerando un proceso que históricamente podía extenderse por meses.

Además, el BNA permite sumar ingresos de un co-titular, como cónyuge o conviviente, y hasta contar con codeudores familiares directos para alcanzar el umbral requerido, lo que amplía las posibilidades de aprobación para jóvenes profesionales, parejas o familias que están dando sus primeros pasos en el mercado inmobiliario.