Banco Nación: así podés tramitar un préstamo desde tu celular

Banco Nación digitalizó los créditos hipotecarios y ahora podés tramitar tu préstamo desde el celular.

En un contexto donde la demanda de créditos para vivienda sigue siendo alta pero los mecanismos tradicionales de acceso resultaban engorrosos, el Banco Nación (BNA) avanza hacia la digitalización completa de su línea de créditos hipotecarios para facilitar el acceso a la vivienda propia.

La entidad pública lanzó una plataforma digital integral que permite a los interesados iniciar, gestionar y completar casi todo el trámite desde el celular o la computadora, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

La medida del Banco Nación con préstamos digitales Desde el 12 de enero de 2026, el Banco Nación habilitó un sistema 100% digital dentro de la plataforma +Hogares con BNA, a través del cual quienes deseen un crédito hipotecario pueden:

Iniciar la solicitud directamente en línea.

Cargar toda la documentación requerida.

Recibir una propuesta concreta de monto, tasa y plazo en menos de 24 horas.

Seguir el estado del trámite sin moverse de su casa. La única instancia que sigue requiriendo presencia física es la firma de la escritura del inmueble, que se realiza en la sucursal elegida por el cliente.

Préstamos-Autos-Banco Nación - Interna 2 Los créditos hipotecarios del Banco Nación. Según informaron desde la propia entidad, más de 20.000 créditos hipotecarios ya han sido otorgados a lo largo del país, consolidando el rol del banco como uno de los principales actores del mercado de financiamiento para la vivienda.