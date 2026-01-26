Habilitan el paso a Chile: a partir de qué hora
El paso a Chile permanecía cerrado por mal tiempo desde el domingo por la noche. El comunicado oficial.
El paso a Chile permanecía cerrado desde este domingo por la noche, a raíz de las intensas lluvias en el lado chileno que provocaron desprendimiento de barro y piedra en la calzada. Tras una reunión entre las autoridades de ambas coordinaciones para evaluar el estado de las rutas, se determinó que el paso a Chile queda nuevamente habilitado a partir de las 10.30 de este lunes.
De esta manera, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas podrán circular las 24 horas y en ambos sentidos.
Te Podría Interesar
Según la información oficial, las playas de aparcamiento de la YPF de Uspallata se encuentran al 100% de ocupación. Jefatura de Seguridad Vial del Gran Mendoza realizó corte de circulación de carga pesada en Ruta 7 y Ruta 40 de Luján de Cuyo.
Hasta el momento, ya hay 450 y 24 colectivos de pasajeros que esperan que se habilite el paso a Chile para poder cruzar.
La circulación quedó interrumpida este domingo desde las 22 para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, por las intensas lluvias que generaron desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el lado chileno, impidiendo la transitabilidad.
Para evitar contratiempos, previo a iniciar viaje se recomienda monitorear la información oficial del paso tanto del lado chileno como del argentino.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.