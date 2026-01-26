Habilitan el paso a Chile: a partir de qué hora

El paso a Chile permanecía cerrado por mal tiempo desde el domingo por la noche. El comunicado oficial.

El paso a Chile permanecía cerrado desde este domingo por la noche, a raíz de las intensas lluvias en el lado chileno que provocaron desprendimiento de barro y piedra en la calzada. Tras una reunión entre las autoridades de ambas coordinaciones para evaluar el estado de las rutas, se determinó que el paso a Chile queda nuevamente habilitado a partir de las 10.30 de este lunes.

De esta manera, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas podrán circular las 24 horas y en ambos sentidos.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 10.24.05 Según la información oficial, las playas de aparcamiento de la YPF de Uspallata se encuentran al 100% de ocupación. Jefatura de Seguridad Vial del Gran Mendoza realizó corte de circulación de carga pesada en Ruta 7 y Ruta 40 de Luján de Cuyo.

Hasta el momento, ya hay 450 y 24 colectivos de pasajeros que esperan que se habilite el paso a Chile para poder cruzar.

Paso a Chile Más de 450 autos y 24 ómnibus esperan en la YPF de Uspallata para poder cruzar a Chile. La circulación quedó interrumpida este domingo desde las 22 para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, por las intensas lluvias que generaron desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el lado chileno, impidiendo la transitabilidad.