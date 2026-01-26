El dólar arrancó la semana con una nueva suba mientras cae el Riesgo Pais

El dólar oficial subió levemente, al igual que el dólar blue. Así quedaron las cotizaciones en el Banco Nación.

Mientras cae el Riesgo Pais y se acerca a los 500 puntos y el Gobierno confirma algunos proyectos a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso como la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, el dólar volvió a subir aunque todavía mantiene la tendencia negativa de todo el mes de enero.

El dólar oficial cerró hoy en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre. Se trata de una suba que rompe con la tendencia a la baja que mantuvo durante las primeras semanas de enero, pero que no se equipara con el descenso que tuvo durante ese mismo tiempo, por el momento.

Tras haber entablado una semana en donde tocó su precio mínimo en dos meses, la divisa estadounidense comenzó la semana con un alza de $5 en su cotización. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El valor del dólar blue hoy El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.