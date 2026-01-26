Dólar: el dato clave que le permitirá al Gobierno seguir con la compra de reservas sin presionar a la divisa
El dólar mantiene la pax cambiaria que registra desde comienzo del año, incluso en un contexto donde el Banco Central (BCRA) compra reservas. Se espera que las empresas continúen con el aumento de la oferta en el MULC y el Gobierno pueda capturar esas divisas sin presionar al tipo de cambio.
En lo que va del mes, el dólar oficial mayorista cayó $122. Esto en un contexto donde el BCRA ya adquirió US$978 millones en el mercado de cambios.
La oferta de divisas que vuelca al mercado las empresas por la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs) sirve de contrapeso. Según datos recopilados por Romano Group, el endeudamiento corporativo asciende a US$6.900 millones desde noviembre.
Esto le permite al oficialismo tener un puente financiero de dólares hasta fin de marzo o principios de abril que comience a entras las divisas del agro por la cosecha gruesa.
Los dólares pendientes de liquidar por las empresas
Pero aún las empresas no liquidaron todos los dólares y un dato clave ronda por el mercado: restan que ingresen al sistema más de US$3.000 millones de las emisiones de deuda corporativa.
"Hay US$3.600 millones pendientes de liquidar de ONs según el BCRA", señaló el jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli.
De esta manera, el mercado espera que esa oferta de dólares permita al Central seguir con el proceso de acumulación de reservas sin presionar al tipo de cambio.