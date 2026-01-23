Verano 2026: Banco Nación activa reintegros y cuotas en la Costa con MODO y BNA+

Banco Nación lanzó beneficios de verano para gastronomía y paradores en la costa, con reintegros mensuales y hasta seis cuotas sin interés pagando vía MODO.

Banco Nación presentó una propuesta de verano orientada a quienes viajan a la Costa Atlántica y buscan alivianar gastos típicos de la temporada. El esquema incluye descuentos con reintegro en locales adheridos y financiación en servicios de playa, con alcance en Mar del Plata, Pinamar y Cariló.

La mecánica es la misma para Visa y Mastercard emitidas por la entidad: el pago debe realizarse mediante MODO dentro de la aplicación BNA+, a través del QR, seleccionando la tarjeta participante como medio de pago.

Cómo se aplica el reintegro El beneficio para gastronomía rige en la Argentina en comercios adheridos y está pensado para consumos pagados con tarjetas de crédito de Banco Nación. El reintegro no se activa si se abona con dinero disponible en cuenta: debe elegirse la tarjeta de crédito dentro de MODO. Un punto que conviene tener en cuenta es el modo de acreditación: la devolución se deposita en la cuenta monetaria vinculada a BNA+ de la persona que hizo la compra, con un plazo de hasta 30 días desde la operación.

Los límites varían de acuerdo al tipo de plástico, pero el criterio es idéntico para Visa y Mastercard. Para clientes con categorías premium (Platinum y Signature en Visa; Platinum, Black u otras equivalentes en Mastercard), el tope de reintegro llega a 40.000 pesos por mes y por persona, considerado por CUIL. En los segmentos Internacional y Gold, el máximo mensual baja a 20.000 pesos por cliente. Si una misma compra o un mismo mes se paga usando más de un medio de pago habilitado, el reintegro se computa hasta alcanzar el tope correspondiente.

En el caso de consumos realizados por tarjetas adicionales, hay un requisito operativo: para recibir la devolución, el adicional necesita contar con una cuenta monetaria en Banco Nación asociada a BNA+. Desde el banco remarcan, además, que el beneficio forma parte de la cartera de consumo y que la entidad no asume responsabilidad por la calidad de los productos o servicios contratados en los comercios participantes.