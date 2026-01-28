El dólar cerró sin cambios a la espera de una licitación clave para el Gobierno

El dólar oficial no tuvo movimientos este miércoles y el dólar blue bajó levemente en su cotización en esta jornada.

El dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. Esta pausa en la tendencia alcista se da luego de que durante lunes y martes la moneda estadounidense subiera $10.

A la espera de la licitación en donde el Gobierno busca renovar $9,4 billones, la divisa norteamericana operó estable y mantuvo el mismo precio con el que cerró la jornada del martes. En cuanto al mercado informal, el dólar blue opera con una baja de $5.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

Dolar blue.jpg El dólar blue hoy El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465para la compra y $1.485 para la venta, con unabaja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.444,5, subió0,3% y quedó a 117 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.561,03).