Patente bonaerense 2026: cuánto vas a pagar por mes desde marzo con las nuevas cuotas de ARBA

Desde marzo cambia la forma de pagar la patente en la provincia de Buenos Aires. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) confirmó que el impuesto automotor dejará de liquidarse de manera bimestral y pasará a cobrarse en 10 cuotas mensuales, de marzo a diciembre, o en un solo pago anual.

El monto total del impuesto no cambia por el nuevo esquema: lo que se modifica es la frecuencia de pago. En lugar de recibir cinco boletas bimestrales, los contribuyentes tendrán diez facturas, una por mes.

La primera cuota y la opción de pago anual vencen el 10 de marzo.

El impuesto automotor bonaerense se determina según la valuación fiscal del vehículo y una escala progresiva establecida en la Ley Impositiva 2026. Este año se redujeron los tramos de 15 a 5, lo que simplifica el cálculo.

ARBA cobra la patente durante los primeros 10 años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en territorio bonaerense

Hasta $14.100.000: 1% sobre el valor fiscal.

Entre $14.100.000 y $18.700.000: $141.000 fijos + 2% sobre el excedente.

Entre $18.700.000 y $26.100.000: $233.000 fijos + 3% sobre el excedente.

Entre $26.100.000 y $53.900.000: $455.000 fijos + 4% sobre el excedente.

Más de $53.900.000: $1.567.000 fijos + 4,5% sobre el excedente.

El sistema es progresivo: cada porcentaje se aplica únicamente sobre el monto que excede el mínimo de cada tramo, no sobre el total del valor del vehículo.

Ejemplos: cuánto se paga según el valor del auto

Para entender mejor el impacto, estos son algunos cálculos orientativos:

Un auto con valuación fiscal de $12.000.000 pagará $120.000 en todo el año (1%). En 10 cuotas, serían $12.000 por mes.

Un vehículo valuado en $16.000.000 pagará:

$141.000 fijos

2% sobre $1.900.000 (excedente) = $38.000

Total anual: $179.000

En 10 cuotas: $17.900 por mes.

Un rodado de $30.000.000 pagará:

$455.000 fijos

4% sobre $3.900.000 (excedente) = $156.000

Total anual: $611.000

En 10 cuotas: $61.100 mensuales.

Los montos exactos pueden consultarse en la web oficial de ARBA con número de patente o CUIT.

Qué cambia con el nuevo esquema mensual

Hasta 2025 la patente se pagaba cada dos meses. Ahora se distribuirá en diez vencimientos:

1° cuota: 10 de marzo

2°: 9 de abril

3°: 7 de mayo

4°: 9 de junio

5°: 8 de julio

6°: 11 de agosto

7°: 10 de septiembre

8°: 9 de octubre

9°: 10 de noviembre

10°: 10 de diciembre

Según explicó el titular de ARBA, Cristian Girard, el objetivo es evitar que los contribuyentes enfrenten pagos acumulados cada dos meses y puedan organizar mejor su presupuesto.

¿Quiénes pagan la patente provincial?

La provincia cobra el impuesto durante los primeros 10 años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en territorio bonaerense. Después de ese plazo, la recaudación pasa a los municipios.

Las nuevas escalas alcanzan tanto a autos particulares como a otras categorías.

En el caso de utilitarios, pickups o vehículos afectados a actividades comerciales, existe la posibilidad de tributar bajo un régimen diferencial. Para acceder, el titular debe acreditar que el rodado está vinculado a una actividad registrada en Ingresos Brutos y cumplir con la documentación exigida. De lo contrario, se aplica el régimen general.

Cómo pagar la patente bonaerense

ARBA habilitó distintas modalidades de pago:

Descarga digital de la boleta.

Pago online con tarjeta de débito o crédito.

Generación de códigos electrónicos para abonar sin impresión.

No es necesario realizar trámites presenciales.

Según datos oficiales, tres de cada cuatro propietarios pagarían nominalmente menos que el año pasado, salvo los vehículos de mayor valuación fiscal.

Con el nuevo calendario ya definido y las escalas simplificadas, los contribuyentes pueden calcular cuánto les corresponde pagar y distribuir el impacto mes a mes desde marzo.