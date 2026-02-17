Dólar: cuánto es lo máximo que puede subir en un mes y medio según el esquema cambiario
El límite superior de la banda cambiaria para marzo se conoce a partir de la inflación de enero. A cuánto se encuentra la cotización actual del dólar.
El esquema cambiario actual, implementado a partir del primero de enero de 2026, ajusta las bandas de flotación a partir del último dato de inflación disponible. El dato del IPC del primer mes del año servirá de base de actualización para el límite superior del dólar oficial mayorista en marzo.
Si se considera el valor de cierre de enero, y en base a los datos oficiales del Indec del 2,9% para el IPC de enero, el límite superior de la banda cambiaria para fines de marzo se situará cerca de los $1.654. Este techo se irá modificando a lo largo del año de acuerdo con la dinámica inflacionaria. En tanto, el límite inferior quedará de $844,03.
La semana pasada el dólar mayorista cerró a $1.399,su nivel más bajo en casi tres meses, y acumuló una caída semanal de más de $30, extendiendo la pax cambiaria desde comienzos de 2026. Desde que arrancó el año, el tipo de cambio registra una caída de 3,5%.
De esta manera, el tipo de cambio oficial se encuentra a 18% del valor máximo que puede tocar a fines de marzo, es decir, en un mes y medio, sin intervención del Banco Central (BCRA).
El régimen de bandas cambiarias actualmente registra $1.584,95 para el límite superior, y de $881,67 para el piso de la banda.
El BCRA acumula reservas
El BCRA no frena la compra de divisas. La entidad monetaria compró la semana pasada US$615 millones, la cifra semanal más alta desde enero de 2025. Así, la entidad monetaria extendió el proceso de acumulación de reservas desde principios de año y encadenó 30 consecutivas de saldo positivo en el MULC.
El Central compró US$2.090 millones en el mercado en lo que va del año, lo que significa un promedio diario de casi US$70 millones, y acercándose al resultado del 2025, donde acumuló US$2.431 millones. De esta manera, los casi US$2.100 millones ya representan poco más de un 20% del piso de la meta anual planteada por el Gobierno.