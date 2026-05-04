Las exportaciones de la minería se disparan un 50% en 2026

La minería argentina vive una etapa histórica, tras la implementación del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que pusieron en marcha hasta ahora siete nuevos proyectos mineros y la sanción de la modificación de la ley de Glaciares que puede disparar el anuncios de nuevas inversiones.

Las buenas noticias, sin embargo, van más allá. La suba de los precios internacionales del oro, la plata y el litio provocó que las exportaciones mineras argentinas crecieran un 30% en 2025 respecto de 2024 y que se espere un crecimiento adicional del 49% en 2026, a pesar de la caída de los envíos al exterior en cantidades.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) , señaló que en materia de minería metalífera, las exportaciones pasaron de US$ 4.632 millones en 2024 a US$ 6.056 millones en 2025 y se espera que para 2026 ronden los US$ 9000 millones, en un pronóstico conservador, con perspectivas de llegar a US$ 10.000 millones si los precios se sostienen.

Si toma en cuenta que las exportaciones esperadas del complejo oleaginoso llegará a US$ 39.000 millones, se puede decir que la minería alcanzará más del 20% de lo que aporta el agro.

Sin embargo, es importante aclarar que tanto en el oro como en la plata hubo caída en cantidades exportadas. En el caso del oro (el producto que genera más divisas entre los metales) las exportaciones cayeron a 1.180 onzas en 2025, aunque con una producción un 6% menor al año anterior. Aún así generó US$ 4.094 millones en divisas, un 30% más.

Misma situación se registró en plata, con números sustancialmente menores.

En el caso del litio, en cambio, crecieron tanto la producción (un 56%) como las exportaciones (41%) que generaron US$ 911 millones para el país.

Un tema central que resaltaron desde CAEM es la incidencia del sector en el comercio exterior de las provincias mineras.

Para Catamarca representa el 97% de las exportaciones, para Santa Cruz y San Juan el 85% y para Jujuy el 80%.

El debate por el empleo y los impuestos

En una conferencia de prensa, Cacciola se refirió los principales desafíos que hoy enfrenta el sector, más allá de resaltar las optimistas perspectivas que tiene hoy la minería luego del impulso gubernamental.

Uno de los puntos centrales es de comunicación. Según el titular de CAEM, la opinión pública está convencida de que el sector no genera empleo, pero es una perspectiva errónea.

Para demostrarlo, planteó que para el año 2026 el empleo crecerá un 10% entre puestos de trabajos directos e indirectos y que, además, se trata de salarios un 2,5% mayores al del resto de la actividad privada.

Como espejo planteó el caso chileno. Allí la minería emplea a 300.000 personas de manera directa y otras 700.000 de manera indirecta.

Otra clave es el costado imposiivo. Cacciola señaló que es imprescindible que el impuesto a los derechos de exportación que hoy subsisten -como en el caso del Litio- se alineen con lo que sucede con el oro que no paga retenciones. Esa es la forma, señaló, para que las inversiones lleguen.

inversiones RIGI minería

Lo que llega con el RIGI

Existen en la actualidad 13 proyectos vigentes en minería. Siete de ellos ya están aprobados y aportarán alrededor de US$ 7.948 millones en inversiones. Sin embargo, los seis restantes podrían traer al país US$ 34.000 millones más.

Sólo dos empresas, como Glencore con Mara y El Pachón y BHP - Lundin con Vicuña aportarán US$ más de US$ 31.000 millones si los proyectos de cobre en carpeta son aprobados.