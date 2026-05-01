Minas Argentinas publica Reporte de Sostenibilidad 2025 enfocado en proyecto Gualcamayo

Minas Argentinas , empresa que forma parte de Aisa Group, presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, un documento que consolida el cambio de paradigma de Mina Gualcamayo : de una operación con horizonte de cierre a un activo estratégico con proyección de al menos 30 años de desarrollo.

Este reposicionamiento se apoya en una combinación de hitos regulatorios, inversiones estructurales y una gestión alineada con estándares internacionales, que transforman a la compañía en un modelo de minería moderna, eficiente y comprometida con su entorno.

Informe de Sostenibilidad 2025 de Minas Argentinas fue elaborado de conformidad con el estándar GRI 14.

Uno de los principales drivers de este nuevo escenario es el avance del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), acompañado por la aprobación de la actualización del Informe de Impacto Ambiental y la incorporación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) .

Este marco no solo asegura viabilidad económica —con inversiones proyectadas superiores a los USD 665 millones—, sino que también habilita la extensión de su vida útil y la generación de empleo a gran escala en sus etapas de mayor actividad.

En paralelo, la estrategia energética incorpora iniciativas concretas de transición hacia fuentes más limpias, como el desarrollo de un parque fotovoltaico de 50 MW y el análisis de infraestructura de transporte energético, alineando la operación con las tendencias globales de descarbonización.

Es importante destacar que el Informe de Sostenibilidad 2025 de Minas Argentinas fue elaborado de conformidad con el estándar GRI 14: Sector Minero 2024, la norma global más reciente y específica para la industria.

De hecho, Minas Argentinas es la primera empresa del país en realizar este Informe bajo la norma GRI 14. Este estándar responde a la necesidad de reportar con mayor consistencia, detalle y transparencia los impactos del sector.

GRI 14 reconoce la doble naturaleza de la minería: proveer los minerales y metales esenciales para la transición energética y el desarrollo, al mismo tiempo que exige gestionar responsablemente los impactos en el ambiente, las comunidades y los trabajadores.

Adoptar esta norma refuerza el compromiso de Minas Argentinas con una rendición de cuentas clara y alineada a las mejores prácticas internacionales.

minería sostenibilidad

Sostenibilidad

El informe confirma que la sostenibilidad en Minas Argentinas se estructura sobre tres grandes ejes: ambiental, social y de gobernanza. En materia ambiental, la gestión hídrica emerge como el tema más crítico dentro de la matriz de materialidad, consolidándose como pilar de la licencia social en San Juan.

A esto se suman la gestión integral de residuos bajo estándares internacionales -incluido el ICMI-, el cumplimiento de normas como ISO 14001 y el monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que posiciona a la compañía dentro de los estándares más exigentes del sector.

En el plano social, el reporte evidencia un fuerte impacto territorial. Con un 97% de su dotación integrada por personal sanjuanino y más del 69% de proveedores nacionales, la operación funciona como un motor directo del desarrollo local.

La inversión en infraestructura comunitaria, el impulso a emprendedores, la articulación con más de 50 instituciones sociales y el fortalecimiento del vínculo con universidades y escuelas consolidan un modelo de minería integrada al territorio.

Instrumentos como el Fondo Fiduciario Gualcamayo refuerzan esta lógica, asegurando que el valor generado tenga una traducción concreta en las comunidades de influencia.

Mina Gualcamayo

Minería

Desde la perspectiva de gobernanza y capital humano, el informe destaca una cultura organizacional basada en la seguridad, la transparencia y la mejora continua. La implementación de sistemas certificados como ISO 45001 en salud y seguridad, junto con altos niveles de participación en encuestas de clima laboral, reflejan un entorno de trabajo sólido y enfocado en el bienestar de las personas.

A su vez, la compañía consolida su posicionamiento institucional a través de prácticas de integridad, cumplimiento normativo y participación activa en cámaras empresariales y espacios sectoriales clave.

Finalmente, el análisis de materialidad 2025 muestra una alineación estratégica entre los principales riesgos del negocio y las expectativas de los stakeholders, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta convergencia —donde los temas de mayor impacto ambiental y social coinciden con las prioridades operativas— confirma que el crecimiento proyectado de Gualcamayo no solo es viable desde el punto de vista económico, sino también sostenible en el largo plazo.

En este sentido, el reporte, además de documentar resultados, establece una hoja de ruta clara: consolidar a Minas Argentinas como un actor clave en la minería argentina, capaz de generar valor económico, social y ambiental de manera integrada y sostenida en el tiempo.