Tras la salida del cepo, los argentinos compraron más de US$ 26.000 millones en el mercado oficial.

Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de US$ 26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los US$ 3.678 millones , por lo que las compras netas totalizaron US$ 22.714 millones . Si se incorpora la categoría de “transferencias de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el monto asciende a US$ 32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.

De acuerdo al informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril —primer mes pleno tras el levantamiento del cepo— alrededor de un millón de personas humanas accedieron al mercado oficial y compraron US$ 2.077 millones . La demanda se sostuvo y creció en los meses siguientes: US$ 2.283 millones en mayo, US$ 2.468 millones en junio y US$ 3.473 millones en julio.

En agosto se observó una corrección a la baja, con compras por US$ 2.448 millones , aunque septiembre marcó el máximo del período, con US$ 5.130 millones , un salto que coincidió con el aumento de la incertidumbre previa a las elecciones, un fenómeno recurrente en la dinámica cambiaria argentina. En octubre, mes de los comicios, la demanda se mantuvo elevada con US$ 4.731 millones .

El quiebre llegó en noviembre, cuando las compras brutas cayeron a US$ 1.597 millones , el nivel más bajo desde la salida del cepo, con la participación de unos 1,1 millones de personas. Sin embargo, en diciembre el interés por la moneda extranjera volvió a repuntar: cerca de 1,5 millones de argentinos adquirieron US$ 2.186 millones .

En términos agregados, el Sector Privado no Financiero registró en diciembre una compra neta de US$ 978 millones, explicada principalmente por la demanda de billetes de las personas humanas, parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó US$ 1.139 millones netos por comercio de bienes.

El balance cambiario de diciembre cerró con un déficit de cuenta corriente de US$ 1.565 millones, producto de egresos netos en Ingreso Primario (US$ 1.243 millones) y Servicios (US$ 771 millones), compensados en parte por ingresos netos de bienes por US$ 426 millones.

En el comercio exterior, las exportaciones canalizadas por el mercado de cambios sumaron US$ 6.118 millones, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 5.692 millones. El BCRA destacó además que el stock de deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones se redujo en unos US$ 1.500 millones durante el mes.

Por el lado de los servicios, el déficit estuvo asociado principalmente a gastos en viajes y consumos con tarjeta en el exterior, con egresos netos por US$ 445 millones, aunque el Banco Central subrayó que el 70% de esos consumos fue cancelado directamente con dólares propios, lo que atenúa el impacto sobre el mercado cambiario.