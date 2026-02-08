Un tesoro en casa: cómo reutilizar tu cargador viejo y darle una segunda vida
Te enseñamos ideas para principiantes que te hacen recuperar tu dinero y pasar un momento divertido.
Si tenés un cargador viejo, posées un tesoro porque puede tener una segunda vida con pocos pasos. Estos pequeños dispositivos contienen cables fuertes que pueden sostener otros objetos o servir como alimentación para otros dispositivos, siempre y cuando se encuentren en buen estado.
Si todavía funcionan pero tienen la clásica entrada USB, podés usarlos como fuente de energía para gadgets USB que no necesitan mucha potencia, como luces LED, ventiladores de escritorio, relojes digitales o marcos de fotos electrónicos. La mayoría de estos objetos tienen una fuente de alimentación clásica, aunque algunos ya incluyen entrada USB-C.
Te Podría Interesar
Más ideas para reciclar tu cargador
Otros prefieren usarlos para proyectos de electrónica. Con los cuidados necesarios, sus cables pueden alimentar circuitos sencillos de 5V, como radios antiguas o proyectos con Arduino, eliminando la necesidad de pilas y cuidando tu bolsillo.
Pero si están rotos, podés usarlos para manualidades y decoración. Muchos los utilizan para crear llaveros, pulseras resistentes o tiradores para cierres. Otros los usan para atar las plantas o como estructuras de soporte para plantas trepadoras porque sus recubrimiento de plástico es resistente.
Y si el cargador no tiene salvación, no lo tires a la basura ya que sus componentes tienen metales pesados y plásticos no biodegradables. Por eso se recomienda llevarlos a centro de reciclaje especializados en residuos o a tiendas de tecnología que tienen programas de recolección de accesorios viejos.