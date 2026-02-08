Alfredo Cornejo inició su gira por Francia en un evento clave para la promoción del vino

El gobernador Alfredo Cornejo transitó este domingo de su primer día de actividades en el marco de su gira por Europa, en esta ocasión en la ciudad de París , Francia , donde participa de la feria Wine Paris & Vinexpo 2026. Se trata de una de las más relevantes de la industria vitivinícola a nivel mundial.

La agenda del mandatario se extiende a lo largo de los 4 días que durará la feria, sumando este domingo, cuando se llevó a cabo el acto de apertura. Tras ello, se mudará a Londres para continuar con la agenda de promoción internacional del vino y al fortalecimiento de las exportaciones del sector vitivinícola.

Cornejo forma parte de la delegación argentina. La comitiva es organizada por al Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y cuenta con el apoyo de PromArgentina y ProMendoza. La titular de este último organismo, Patricia Giménez, también es parte de la gira.

De hecho, junto a las autoridades acudieron más de 28 bodegas que formarán el pabellón Argentina dentro de la feria. La mayoría de ellas mendocinas, entre las que se destacan Bodega Monteviejo, Huentala Wines, Viña Las Perdices, entre otras. También hay bodegas de San Juan y Salta. Otras 34 bodegas de Mendoza también participarán del evento pero fuera del pabellón destinado al país, totalizando unas 72 empresas locales.

Durante esta primera jornada de la feria, el gobernador advirtió que la gira se encuentra en el marco de "promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados".

En ese sentido, señaló que Mendoza avanzará en nuevas acciones de promoción comercial y adelantó que este lunes “vamos a firmar un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel, como ya hicimos el año pasado". Lo hizo junto al director general de Vinexposium, Rodolphe Lameyse.

Cornejo Wine Paris Vinexpo 2026 3 Cornejo junto a Rodolphe Lameyse. Gobierno de Mendoza

Cornejo remarcó que la misión forma parte de "una estrategia sostenida para posicionar la producción provincial en el exterior" y también para brindar "respaldo" a la industria vitivinícola, que "pasa por dificultades, pero que sin duda alguna tiene calidad para sobreponerse en este período".

En un posteo en las redes sociales, el mandatario expresó: "Mendoza vuelve a decir presente en las principales ferias internacionales del vino, con una participación histórica de nuestras bodegas. En total, 72 bodegas mendocinas participan de esta misión comercial, 28 lo hacen dentro del pabellón oficial argentino, coordinado junto a la AAICI y ProMendoza, y el resto con stands individuales, a través de Wines of Argentina o junto a sus importadores".

"Este crecimiento es el resultado de un trabajo sostenido. El año pasado participaron 8 bodegas; hoy son 23 las que integran estas acciones con acompañamiento directo, más del doble en apenas un año. A través de ProMendoza brindamos asistencia técnica, coordinamos el envío de muestras y armamos una agenda comercial que incluye tastings y rondas con importadores en Madrid, Barcelona y Londres, además de la presencia en Wine Paris, una de las ferias vitivinícolas más importantes del mundo. Seguimos trabajando para abrir mercados, acompañar a nuestras bodegas y posicionar al vino mendocino en el mundo", señaló.

Wine Paris & Vinexpo 2026

De la feria Wine Paris & Vinexpo 2026 participan más de 4.600 empresas de 50 países. La visitan cerca de 50.000 profesionales del sector, entre compradores, distribuidores y sommeliers.