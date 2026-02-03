Quiénes son los dos candidatos elegidos por Alfredo Cornejo para un organismo de control

El gobernador envió al Senado los pliegos de dos postulantes para integrar el Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

El gobernador Alfredo Cornejo postuló a dos candidatos para integrar el Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), el organismo que controla y fiscaliza el servicio eléctrico de Mendoza.

Los aspirantes son el ingeniero Raúl Faura y el abogado Cristian Azar, quienes deberán ser ratificados por el Senado provincial para incorporarse al ente de control.

El anuncio fue realizado por el gobernador este martes por la mañana en sus redes sociales, quien destacó que “ambas postulaciones surgen de un concurso público, basado en antecedentes, tal como establece la ley, para completar la conformación del ente regulador”.

Raúl Faura es ingeniero electrónico, con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico, posee trayectoria en regulación, diseño tarifario y energías renovables.

Cristian Azar es abogado, con amplia experiencia en regulación eléctrica y gestión institucional. Además fue gerente general del EPRE durante más de seis años.