Alfredo Cornejo viaja a París y Londres: cuál será su agenda

El gobernador Alfredo Cornejo encarará una nueva gira oficial y, en esta ocasión, visitará las ciudades de París (Francia) y Londres (Reino Unido) para participar de diversas actividades vinculadas a la promoción del vino.

En la capital francesa será parte de la Wine Paris, que se desarollará desde el 9 al 11 de febrero. Se trata de uno de los eventos más importantes del calendario vitivinícola mundial. Allí, la provincia estará dentro del pabellón argentino, coordinado junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

Cornejo firmará allí el convenio para la realización de la Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter. Según sostuvieron desde el Ejecutivo, en esta oportunidad realizará una edición inédita dedicada exclusivamente al vino a granel, "ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a compradores internacionales conocer en profundidad la cultura, la tradición y el potencial productivo del vino argentino a granel".

Alfredo Cornejo en Francia 3 El gobernador Alfredo Cornejo participará de distintas actividades vinculadas a la promoción del vino en ambas ciudades europeas. Gobierno Durante su estadía en Paris, el mandatario tendrá reuniones con autoridades del Gobierno de Francia para abordar temas de cooperación bilateral, y participará de la apertura oficial de Wine Paris junto al embajador argentino. Además, recorrerá el pabellón argentino y encabezará la firma del acuerdo de incorporación de Mendoza, a través de ProMendoza, a la World Origins Alliance (WOA), una red internacional que nuclea a regiones vitivinícolas de prestigio a nivel global.

La agenda en París incluye también encuentros con referentes del sector privado, entre ellos representantes de Moët Hennessy, con quienes se analizará el contexto actual del mercado del vino y las oportunidades de internacionalización para Mendoza. Además, está prevista una reunión con autoridades de Vinexposium y Wines of Chile para avanzar en la organización de un evento internacional proyectado para 2027.