Máxima tensión por la reforma laboral: la oposición dialoguista le reclama al Gobierno cambios en las licencias por enfermedad

Tras la media sanción obtenida esta semana en el Senado, el proyecto de reforma laboral tambalea a días de que se trate en la Cámara de Diputados .

Los propios funcionarios del Gobierno reconocen que “el panorama está más complicado” que en la Cámara Alta. Si bien los libertarios cedieron en varios artículos, distintos bloques dialoguistas le reclaman más modificaciones, lo que implicaría que el expediente regrese al Senado, siendo una posibilidad que el Ejecutivo descarta porque el presidente Javier Milei quiere la ley sancionada para cuando hable el 1 de marzo frente al Congreso.

La hoja de ruta de La Libertad Avanza contempla convocar el miércoles a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto con la meta de firmar dictamen ese mismo día. En el oficialismo piensan sesionar ese mismo jueves.

El eje de las críticas está puesto en el artículo 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

Incluso el PRO, el principal aliado de la Casa Rosada, anticipó que revisará ese punto. También lo hizo la UCR y Provincias Unidas.

Cristian Ritondo hizo varias críticas al Gobierno por la confección de la reforma laboral

El cuestionado artículo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% de su salario. En caso de que el impedimento derive de una actividad asumida voluntariamente con conciencia del riesgo, la compensación ascendería al 75%. Además, el texto indica que una recaída no se considerará una enfermedad distinta.

Fuentes consultadas por MDZ dijeron este sábado que “no habrá cambios” al proyecto, por lo que crecen las dudas de que el Gobierno consiga sostener toda la ley. En otras palabras, puede aprobarse en general, pero caerse algunos artículos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la medida al señalar que, si un trabajador sufre una lesión en una actividad ajena al empleo —como un partido de fútbol—, el empleador no debería afrontar la totalidad del salario.

También hay cuestionamientos a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones y a la exclusión de las billeteras virtuales para que las empresas puedan pagar allí los sueldos a sus trabajadores, siendo una de las principales exigencias del macrismo.