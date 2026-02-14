Quiénes son los 15 prófugos por los disturbios en la marcha en el Congreso

El Ministerio de Seguridad identificó a 17 personas señaladas por su presunta participación en los disturbios ocurridos durante la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso de la Nación Argentina . Según informó la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva , los implicados son buscados por hechos de “violencia extrema”. Hasta el momento, dos fueron detenidos, pero hay 15 prófugos .

De acuerdo con fuentes oficiales, la identificación se realizó mediante un trabajo conjunto entre fuerzas federales y la Justicia, utilizando imágenes de cámaras de seguridad, registros de medios de comunicación y material difundido en redes sociales.

La mayoría de los sospechosos reside en la provincia de Buenos Aires, mientras que otros tienen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincias del norte del país.

El primero de los arrestos se produjo en el barrio porteño de Palermo , luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad identificaran a un hombre que dormía dentro de un cajero automático. Tras adoptar una actitud agresiva, fue reducido y detenido.

Al no portar documentación, la fiscalía ordenó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico, que utilizó el sistema Face Expert para la identificación biométrica. El resultado arrojó coincidencia con Néstor Gabriel Barrera, de 31 años, con antecedentes por robo.

uno de los detenidos

El segundo detenido es Matías Enzo Roldán, alias “Tucumano”, arrestado en la zona de Montevideo al 300 por personal de la Comisaría Vecinal 1B. Según fuentes policiales, fue reconocido por los efectivos y resultó clave un tatuaje visible en su brazo izquierdo. La detención fue convalidada por Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.

Quiénes son los 15 prófugos

Según datos oficiales, continúan prófugos: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Patricio Hernán Castellan, Denis Alejandro Figueredo, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Parte de los identificados cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque las autoridades aclararon que no todos presentan el mismo perfil delictivo.

uno de los prófugos

Investigación y posible denuncia por terrorismo

La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Mergulliani, que ya recibió los primeros informes de identificación.

Monteoliva sostuvo que, a criterio del Gobierno, la intención de los participantes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, en alusión al uso de bombas molotov, martillos y bulones durante los incidentes.

El Ministerio anticipó además que evalúa presentar una denuncia por terrorismo, argumentando la utilización de artefactos explosivos y la presunta intención de generar caos institucional.