Qué reclama la gente en la calle antes de las elecciones del domingo

"Nuestra lista es la tercera en la boleta única, como la de la selección", dicen en año de un nuevo mundial de fútbol, quienes acompañan a José Ortega quien va primero en el listado de concejales de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza en Maipú . El aspirante al Concejo Deliberante camina con cierta prisa por la calle principal de Fray Luis Beltrán que queda al Este del departamento y escucha concentrado los reclamos de la gente a días de las elecciones de este domingo 22 de febrero.

Se siente como pez en el agua. Aunque es la mañana del martes feriado de Carnaval y en lugar de lluvia, el pronóstico indica sol y altas temperaturas. Pero ahora, está nublado, los negocios están con sus puertas abiertas, por las veredas las personas llevan bolsa y Ortega entra sin reparos a los locales. "Hola hermano, cómo andas. Cómo anda tu viejo", pronunciará en tono de pregunta, primero. "Mirá acá vine con el Mauri- por Mauricio Pinti Clop, actual gerente de Emesa y excandidato a intendente de Maipú-", agrega. Se saludan con afecto,- abrazos, apretones de mano- y también está Marcos Flores, quien es concejal y entonces toma nota de algunos pedidos de los vecinos.

Que en realidad son los vecinos de Ortega, el principal candidato. Desde que nació vive en la zona. Su padre fue chofer de una ambulancia. Él tiene un taller. Por eso, durante toda la caminata, se oirán bocinas de los autos cuyos conductores vitorearán su nombre y le desearán suerte.

La zona Este de Maipú tiene electoralmente el mismo peso que la ciudad , donde el peronismo, que gobierna, es muy fuerte. Por eso el radicalismo, con sus socios libertarios, se ilusionan con hacer una buena elección en esos distritos, como les pasó hace dos años.

"Nos tienen que acompañar para que empujemos por el lugar", invita Ortega sin vueltas. La gente que lo escucha está en la vereda, afuera de una verdulería, de las tantas que hay. "La calle Maza es muy transitada, hay que asfaltarla, el otro día se me reventó una llanta", se queja un señor con el folleto con la cara de los candidatos entre sus manos. Cerca, está un puesto del frente electoral, en una esquina, autorizado por el municipio, algo que el equipo de campaña aclarará varias veces. "Las esquinas son todo yuyo", continúan con los reclamos.

Interviene Pinti Clop y asegura que cuando estén listas las obras del Acceso Este, que están a cargo de la Provincia, el problema estará solucionado. La gente lo escucha. Después unas señoras se quejarán por la iluminación de la calle Arturo González. Ahí se verá la vieja pelea entre radicales y peronistas. "Es que es lo que la parte de Guaymallén está iluminado, la parte de Maipú, no", sostienen. El departamento vecino está administrado por Marcos Calvente, radical.

Una señora le habla a Ortega en el medio de otra verdulería. El lugar es extenso y mientras los clientes transitan y buscan tomates o el maple de huevos que está a 6.500 pesos, la mujer le cuenta que es del barrio San Cayetano, que las luminarias de la calle están, pero que no están funcionado. "Estaban muy lindas, pero no funcionan. A mi me han robado un par de veces", continúa el relato, con voz firme.

De cuánto será la asistencia a las elecciones

Nalga, marotilla, molida, chorizos y morcillas hay en el mostrador. Hay dos carniceros y apenas ingresa Ortega le reciben los folletos. Uno de ellos, el más joven, el lanza una advertencia, no a modo de encuestador, pero sí como un conocedor del clima que se vive en las calles, porque entran y salen clientes durante todo el día.

"Mucha gente no sabe que son las elecciones este domingo", avisa. Ortega y su equipo lo escucha, le da la razón. De hecho, cuando se encuentren con personas caminando por las veredas les preguntarán si vieron el padrón. Si saben en qué escuela les toca emitir el voto.

Es que los radicales tienen la esperanza de que si vota más del 50% del padrón, se verán favorecidos y la elección puede ser más pareja, y eso reflejarse en la cantidad de concejales que ingresen al cuerpo deliberativo. Piensan en un 3 a 3 pero bueno, en las elecciones ,como en el fútbol, hay que jugar el domingo.

jose ortega candidato con vecinos (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

¿Qué pueden hacer los concejales?

Ortega se cruza de vereda raudamente. Ve a una señora con la que va los domingos a la Iglesia cristiana. Confiesan rezar juntos para que le vaya bien el domingo próximo. La mujer tiene, como hay en una de las paredes, un cartel con el rostro de Ortega en su casa. "Yo te adopté", le avisa con cariño.

El afecto se repite. Sin embargo, irrumpe un señor en un negocio, mientras el olor a tortita recién sacada del horno se percibe de fondo. "Qué pueden hacer los concejales. A todos los políticos los pondría frente a un paredón", asegura enojado, con tono violento, desentonando con la simpatía del candidato, del equipo y las buenas formas de la vecindad.

Quizá por eso mucha gente no vaya a votar. No por qué no sepan que se vota. No quieren saber. El desencanto de la política atraviesa el aire, a pesar de que los reclamos para muchas situaciones cambien son y seguirán siendo hacia el Estado.