Caminata por un barrio con un candidato a concejal: qué dice la gente

El traje y la corbata de abogado, que usa cuando trabaja, es dejado en su armario. Kemmling viste cómodo y discreto: jeans, zapatillas y remera blanca con el cocodrilo como marca. Quiere llegar a tener una banca en el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo. Por eso todos los días recorre los barrios, habla con los vecinos, les explica con templanza su propuesta y elige palabras sencillas- según la ocasión- con una boleta única en la mano, que es la herramienta con la que se vota.

Pero fundamentalmente usa un sentido: el del oído. "Te vas a recibir de psicólogo", bromea uno de los dirigentes que lo acompaña. Lo filman. Le sacan fotos. En tiempos de redes sociales, los movimientos en el territorio, se suben a Instagram, como mínimo.

Para arrancar, llega el Roly. Trabaja en una radio y conoce la realidad de Luján de Cuyo como la palma de su mano. Se saludan con Germán y su equipo. Lo va a acompañar a varias casas- que son departamentos- a ver gente a las que llama con nombre, apellido y un abrazo. El Roly, además de portar una voz de locutor inconfundible, es simpático y entrador. Kemmling no se queda atrás con esos dos últimos atributos.

Entramos al barrio Virgen de Luján; lo primero que remarcan en el equipo es el pasto crecido y el estado de los juegos de los espacios comunes, que distan visualmente de otros de la comuna. Una hora después, se poblarán los toboganes de niños y niñas.

Germán Kemmling, Candidato A Concejal En Luján

Las primeras mujeres que abren las puertas en los monoblocks, que representan la arquitectura del barrio, viven en una planta baja. Una de ellas atiende por la ventana y habla bajito, casi inaudible. La segunda, no, e inmediatamente promete el voto para el peronismo. Sonríe pero marca algo que se va a replicar casi como un mantra en cada puerta que toquen.

Se trata de la situación de la juventud el barrio. "Los chicos están muy desordenados. hasta nosotros nos falopeamos por el olor que hay a la noche. Y también siempre hay vino y cerveza. No te encontrás una gaseosa ni de casualidad", sostiene con incertidumbre. Tiene cara de preocupación, aunque ríe con Germán, que pone algo de humor pero toma nota.

Lo que pide la gente

Germán se prepara para subir por las escaleras, pero Roly le avisa que hay dos señoras esperando a la vuelta. Cambia el rumbo y las encuentra. Una es esposa de un conocido del candidato. "Las tortitas y las facturas que hace", elogia insistente. Le relata cómo conoció al marido y explica los motivos para votar al peronismo- Fuerza Justicialista- el domingo 22 de febrero.

Tiene suerte Germán. En el sorteo, a Fuerza Justicialista le tocó el último lugar en la boleta única. Entonces, esa posición facilita su relato. "Es la lista que tiene el escudo del PJ, mirá, la última, ustedes hagan lo que quieran, pero yo les recomiendo que no le den bola a todo esto, y marquen el último listado", pronuncia con convicción.

Las mujeres asienten con la cabeza pero también le comentan los problemas del barrio, lo describen, lleva un buen rato la charla. "No tenemos lindos juegos para los chicos, acá hay como 20 y mirá lo que tienen para jugar. También hay problemas de iluminación", sostienen a coro.

Se oyen perros de fondo y Kemmling ahora subirá las escaleras. Dirá, otra vez, que el intendente (Esteban Allasino, ahora del oficialista Cambia Mendoza), ha hecho muchas cosas bien. Pero que falta, que el Concejo tiene que controlar, que el peronismo debe llevar la voz del vecino para que no sean todas voces que responden al jefe comunal.

Quien abre la ventana es un hombre, vende milanesas, pan, tortas y también helados de distintos tamaños. Se queja porque "nunca se lo ayuda al obrero".

german kemmling con vecinos (9) Alf Ponce Mercado / MDZ

Milei, el problema de la inflación y las drogas, otra vez en la caminata

Una señora sale de otro negocio con el ceño fruncido porque aumentó la carne un diez por ciento. "Ese es el presidente de la Nación", responde la dueña a modo de buscar culpables. Agrega, además, algo de su biografía. Asegura que tiene cinco hijos y que cuestiona que el municipio nunca la ayudó. Cuando Kemmling y su equipo les dejan los folletos, caminarán hacia el primer piso pero en el trayecto se encontrarán con una sorpresa.

Una señora le pide un autografo. Elogia sus ojos- celestes-. Y parece tener un voto asegurado. Después vendrán dos vecinas que le advierten que son "del león" en referencia a Milei. Pero rápido de reflejos, el candidato a concejal contestará que se trata de otra elección, que es municipal y una de las mujeres confiesa que: "Vengo trabajando hace muchos años en política y la verdad que ninguno de los que gobiernan ha hecho algo por el barrio, ni siquiera la plaza", se lamenta.

Un hombre cumple años. Una vecina tiene el marido quien sufrió un accidente cerebrovascular hace muchos años y está en cama. Otra señora tiene la hija con el tema de las drogas. Ese asunto inunda al barrio. Kemmling mira, escucha e intenta calmar cierta desazón. Y sigue caminando como lo hace desde que empezó la campaña.