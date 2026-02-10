Uno por uno: quiénes son los candidatos a concejales para las elecciones en Mendoza

El próximo domingo 22 de febrero habrá elecciones en los departamentos de Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Se trata de los seis municipios que desdoblaron la selección de los concejales de los comicios legislativos de octubre del año pasado.

A dos semanas de la votación, la Junta Electoral Provincial difundió los modelos de boleta única que se utilizarán en las seis comunas, con todos los candidatos a concejales de los distintos espacios políticos que competirán en estas elecciones desdobladas.

Vale recordar que a mediados del año pasado los intendentes de estos departamentos tomaron la decisión de no sumarse a la unificación de las elecciones provinciales con las nacionales que dispuso el gobernador Alfredo Cornejo y mantener la votación de concejales en una fecha separada de las elecciones de diputados nacionales y legisladores provinciales.

En los municipios de San Rafael, Maipú y Luján de cuyo se elegirán 6 concejales en cada uno, mientras que en Rivadavia, La Paz y Santa Rosa serán 5 los ediles que se renuevan.

A su vez, en la comuna del sur provincial también se elegirán convencionales que se encargarán de redactar la nueva Carta Orgánica para el municipio, en el marco de la declaración de autonomía que concretó el año pasado.

Qué partidos se presentan

A este turno electoral llega el peronismo como oficialismo en San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa. Mientras que en Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino perteneciente al PRO firmó un acuerdo para sumarse al Frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza. En tanto, en Rivadavia el intendente Ricardo Mansur impulsa al partido local que lidera denominado Sembrar.

El Frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza, el Frente Verde, el Frente Libertario Demócrata y el Partido Justicialista presentarán candidatos en los seis departamentos.

En el caso del peronismo, el espacio irá con nombres distintos dependiendo cada comuna y también se da la particularidad de que en Rivadavia y Luján competirá por afuera el kirchnerismo con listas propias.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) lleva candidatos en Maipú, Luján, San Rafael y Rivadavia.

El kirchnerismo mendocino rompió con la conducción del PJ y competirá en tres comunas. Presentará candidatos en las listas San Rafael Futuro y bajo el nombre Frente Patria en Rivadavia y Luján.

Asimismo, Protectora Fuerza política se presenta en Luján, Ahora Santarrosinos en Santa Rosa, el Partido de Los Jubilados en La Paz y también Proyecto Maipú Nuevo Rumbo.

Uno por uno: quiénes son los candidatos

Maipú

boleta elecciones Maipú 2026

Luján de Cuyo

Boleta elecciones Luján de Cuyo

Santa Rosa

Boleta elecciones Santa Rosa 2026

La Paz

Boleta elecciones La Paz 2026

Rivadavia

Boleta elecciones Rivadavia 2026

San Rafael