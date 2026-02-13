Pablo Quirno impulsa la agenda internacional con China y la Unión Europea en Múnich

El canciller Pablo Quirno cumple una intensa agenda en Alemania, donde participa de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El canciller Pablo Quirno se encuentra en Alemania para participar de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde desarrolla una nutrida agenda diplomática con eje en el comercio, las inversiones y el posicionamiento internacional de la Argentina.

Qué significan los diálogos con China y la UE para la Argentina El funcionario mantuvo un encuentro bilateral con su par de China, Wang Yi, en el que ambas partes ratificaron la continuidad de la relación bilateral, pese al alineamiento estratégico del gobierno argentino con Estados Unidos.

A través de su cuenta en X, Quirno destacó que “China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei”. En ese marco, detalló que dialogaron sobre la ampliación de exportaciones argentinas, la llegada de nuevas inversiones y el avance de proyectos de infraestructura, como las represas del sur del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloquirno/status/2022290203080044819&partner=&hide_thread=false En el inicio de la Conferencia de Seguridad en Múnich, mantuve un encuentro con mi par chino, Wang Yi, en el que reafirmamos la importancia de la relación bilateral. China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de… pic.twitter.com/MkAntjZqcd — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 13, 2026 El canciller también subrayó la puesta en marcha del nuevo vuelo Shanghái–Buenos Aires, operativo desde el 4 de diciembre de 2025, al que definió como un factor clave para fortalecer la conectividad aérea y generar beneficios para el turismo y los negocios. Además, resaltó los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los avances en la estabilización macroeconómica como herramientas para mejorar la previsibilidad y atraer capitales.

En el plano europeo, Quirno reveló que mantuvo un intercambio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que abordaron el estado de situación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves pasado.