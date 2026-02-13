Pablo Quirno impulsa la agenda internacional con China y la Unión Europea en Múnich
El canciller Pablo Quirno cumple una intensa agenda en Alemania, donde participa de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
El canciller Pablo Quirno se encuentra en Alemania para participar de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde desarrolla una nutrida agenda diplomática con eje en el comercio, las inversiones y el posicionamiento internacional de la Argentina.
Qué significan los diálogos con China y la UE para la Argentina
El funcionario mantuvo un encuentro bilateral con su par de China, Wang Yi, en el que ambas partes ratificaron la continuidad de la relación bilateral, pese al alineamiento estratégico del gobierno argentino con Estados Unidos.
Te Podría Interesar
A través de su cuenta en X, Quirno destacó que “China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei”. En ese marco, detalló que dialogaron sobre la ampliación de exportaciones argentinas, la llegada de nuevas inversiones y el avance de proyectos de infraestructura, como las represas del sur del país.
El canciller también subrayó la puesta en marcha del nuevo vuelo Shanghái–Buenos Aires, operativo desde el 4 de diciembre de 2025, al que definió como un factor clave para fortalecer la conectividad aérea y generar beneficios para el turismo y los negocios. Además, resaltó los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los avances en la estabilización macroeconómica como herramientas para mejorar la previsibilidad y atraer capitales.
En el plano europeo, Quirno reveló que mantuvo un intercambio con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que abordaron el estado de situación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves pasado.
La agenda del canciller en Múnich incluye además encuentros bilaterales pendientes con el ministro de Industria y Tecnología Avanzada y CEO de Abu Dhabi National Oil Company, Sultan Ahmed Al Jaber; con la vicepresidenta y alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas; y con su par de Alemania, Johann Wadephul.
Desde la Cancillería advirtieron que la agenda podría sufrir modificaciones y que en las próximas horas se darán a conocer los compromisos previstos para el sábado, en el marco de la continuidad de la conferencia internacional.