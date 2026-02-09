El canciller Pablo Quirno inicia una nueva gira internacional: qué países visitará

El canciller Pablo Quirno viajará a Europa para cumplir una agenda bilateral y participar de la Conferencia de Seguridad.

El canciller argentino Pablo Quirno, que hace poco regresó de los Estados Unidos con un acuerdo bajo el brazo, arribará este martes a Roma para desplegar una agenda bilateral con autoridades del Gobierno italiano y del Vaticano, antes de viajar a Alemania, donde representará al país en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich.

Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos y el Canciller Pablo Quirno Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos y el Canciller Pablo Quirno, en su última gira internacional, donde consiguió firmar un acuerdo estratégico con el país norteamericano. Presidencia Primera parada: Italia El ministro de Relaciones Exteriores iniciará su gira europea en Italia, donde permanecerá hasta el viernes 13 inclusive, con una serie de reuniones orientadas al fortalecimiento del vínculo político y diplomático entre ambos países. Según informaron fuentes oficiales, la agenda contempla encuentros con funcionarios del gobierno italiano y audiencias con autoridades del Vaticano, en el marco de una visita centrada en temas institucionales y de cooperación bilateral.

vaticano.jpg En su paso por Roma Quirno también visitará el Vaticano. Vaticano Durante su estadía en Roma, Quirno desarrollará actividades vinculadas a la agenda internacional de la Argentina, con foco en el diálogo político, las relaciones diplomáticas y los canales de cooperación existentes. La Cancillería señaló que estas reuniones forman parte de una estrategia de presencia activa en Europa, en un contexto internacional marcado por debates sobre estabilidad, seguridad y desarrollo económico.

Participación argentina en un foro internacional El sábado 14, el canciller se trasladará a Alemania para participar en la ciudad de Múnich de la 62ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los principales foros internacionales dedicados a la política exterior, la defensa y la seguridad global. El encuentro se realiza de manera anual desde 1963 y reúne a jefes de Estado, ministros, expertos y representantes de organismos internacionales.

En el ámbito de la conferencia, Quirno expondrá los avances alcanzados por la administración del presidente Javier Milei en materia de estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y apertura a las inversiones. De acuerdo con lo informado oficialmente, la presentación argentina estará enfocada en mostrar los lineamientos centrales de la política económica y el marco institucional vigente.