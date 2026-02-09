El canciller Pablo Quirno inicia una nueva gira internacional: qué países visitará
El canciller Pablo Quirno viajará a Europa para cumplir una agenda bilateral y participar de la Conferencia de Seguridad.
El canciller argentino Pablo Quirno, que hace poco regresó de los Estados Unidos con un acuerdo bajo el brazo, arribará este martes a Roma para desplegar una agenda bilateral con autoridades del Gobierno italiano y del Vaticano, antes de viajar a Alemania, donde representará al país en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich.
Primera parada: Italia
El ministro de Relaciones Exteriores iniciará su gira europea en Italia, donde permanecerá hasta el viernes 13 inclusive, con una serie de reuniones orientadas al fortalecimiento del vínculo político y diplomático entre ambos países. Según informaron fuentes oficiales, la agenda contempla encuentros con funcionarios del gobierno italiano y audiencias con autoridades del Vaticano, en el marco de una visita centrada en temas institucionales y de cooperación bilateral.
Te Podría Interesar
Durante su estadía en Roma, Quirno desarrollará actividades vinculadas a la agenda internacional de la Argentina, con foco en el diálogo político, las relaciones diplomáticas y los canales de cooperación existentes. La Cancillería señaló que estas reuniones forman parte de una estrategia de presencia activa en Europa, en un contexto internacional marcado por debates sobre estabilidad, seguridad y desarrollo económico.
Participación argentina en un foro internacional
El sábado 14, el canciller se trasladará a Alemania para participar en la ciudad de Múnich de la 62ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los principales foros internacionales dedicados a la política exterior, la defensa y la seguridad global. El encuentro se realiza de manera anual desde 1963 y reúne a jefes de Estado, ministros, expertos y representantes de organismos internacionales.
En el ámbito de la conferencia, Quirno expondrá los avances alcanzados por la administración del presidente Javier Milei en materia de estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y apertura a las inversiones. De acuerdo con lo informado oficialmente, la presentación argentina estará enfocada en mostrar los lineamientos centrales de la política económica y el marco institucional vigente.
Entre los puntos destacados, el canciller hará referencia al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), presentado como una herramienta clave para la atracción de capitales en sectores considerados estratégicos. El esquema apunta a promover inversiones de gran escala, impulsar la generación de empleo y acompañar un proceso de crecimiento sostenido de la economía argentina, según indicaron desde el Palacio San Martín.
Reuniones bilaterales y agenda paralela
Además de su intervención en las sesiones plenarias, Quirno mantendrá una agenda paralela de reuniones bilaterales con líderes y altos funcionarios de distintos países. El objetivo de estos encuentros es fortalecer los vínculos políticos y económicos, así como promover activamente la inserción de la Argentina en iniciativas vinculadas a la seguridad internacional, la energía y la minería.