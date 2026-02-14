Paso a Chile: se incrementan las demoras en el arranque del fin de semana largo

Desde la coordinación del Paso a Chile confirmaron que aumentó el tiempo de espera para viajar al país vecino por el fin de semana largo.

Las demoras para transitar por el paso a Chile se incrementaron en el comienzo del fin de semana largo de Carnaval, en una fecha que coincide con los últimos feriados antes del comienzo de clases.

Según se indicó desde la coordinación del cruce fronterizo, el tiempo de espera para la atención desde el túnel internacional Cristo Redentor hasta el complejo Los Libertadores alcanza los 90 minutos.

En tanto, del lado argentino (Horcones) las demoras apenas superan los diez minutos, debido a que la mayor afluencia de personas se concentra en el camino hacia Chile.

Paso a Chile: el pronóstico en Alta Montaña En pleno Día de San Valentín, el calor será protagonista, aunque el cierre de la jornada podría estar marcado por tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad variable, vientos leves del noreste y una máxima de 32°C, con mínima de 18°C. En la cordillera se espera cielo algo nublado.

De acuerdo al sistema de alertas del SMN, gran parte de la provincia se encuentra bajo nivel amarillo por posibles tormentas, lo que implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas aisladas hacia la noche.